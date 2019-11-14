【11.14．浸大】校外水馬磚陣堵路　大學教授憂學生被包抄受傷

網民發起的「三罷」行動今日（14日）踏入第四日，多間大專院校成為警民衝突「戰場」，其中香港浸會大學外多條道路都堵塞，聯合道滿佈磚塊、鐵欄成路障，示威者更用水馬築起「城牆」，有人坐在後方的竹棚上當哨兵，視察防暴警察何時清場，儼如戰場。 有大學教授重返校園，訪問時多次指擔心學生被多面包抄，退入校園被警員「閂埋門打仔」。有浸大維修工亦需回校隨時候命，嘆言「個個香港人都唔鐘意見到咁混亂，又無交通，但𠵱家死咗咁多人，收唔到科。」

九龍塘金城道及聯合道交界亦被傘陣和雜物堵住。有市民稱趕時間，需前往浸會醫院，數名黑衣人建議她從後方繞過浸會大學道通往醫院。（李恩慈攝）

今早浸大校園附近的聯合道及窩打老道的路障仍未清理，車輛無法行駛，行車路滿佈磚塊的境況，吸引不少途人停下來拍照。示威者在防線前後皆設置水馬「城牆」，亦設置傘陣及磚陣等，阻止清場。每當有人欲進入，有示威者會問及其身分，亦僅留下狹窄通道，需側身才能通過。

多條道路不能通行

有不少市民希望沿聯合道步行往樂富及九龍城方向，被建新中心外的水馬堵住，唯有折返九龍塘。其中有一名市民稱，由於這幾天早上有「塞鐵」行動，故選擇由深水埗寓所步行至新蒲崗上班。他自稱「趕時間」，眼見無法越過水馬陣，而負責在水馬旁「把關」的示威者亦無意放他進內，只好無奈地匆匆折返。而金城道及聯合道交界亦被放置傘陣及紙皮等雜物堵塞，有市民稱「要去浸會醫院睇醫生」，數名示威者建議她繞至廣播道通往。

浸大教授憂學生被包抄

校園外的行車路滿佈路障，有管理學教授表示擔心，「擔心日前防暴警進攻中大事件重現」，又指若警察多方包抄，學生被逼退入校園，而警察又驅趕記者進入，憂警察「閂埋門打仔」，嘆言「作為一個教授，只可以關心、擔心，冇咩可以做到。」示威升級影響課程安排，他說學生需轉網上學習，考試是網上進行或延遲仍未有定案，但相信浸大生會自覺學習，停課影響不大。

他又認為，校長錢大康做得不算太差，「起碼傾到計，有聽到同學聲音。」至於政府管治問題，他直言「失望」，部門之間亦各自為政，並舉例說「當多路有路障，行車都相當困難，但路政署仲鋪新路，令行車線完全唔夠。」

維修工、清潔工回校隨時候命

一名在浸大工作20多年的維修工人表示，他已經退休，現時受外判公司聘請，繼續在浸大工作。他坦言這幾天上班「有啲困難，好多同事都返唔到嚟。」而因為現在校園環境情況特殊，他直言上司並無為他分配任何工作，只需在上班時間留在校園隨時候命，也可能因應警方準備清場提早離開。他表示「個個香港人都唔鐘意見到咁混亂，又無交通，但依家死咗咁多人，收唔到科。」他續言示威者對浸大職員態度客氣，故並無感到害怕。而一位清潔主管稱，「唔可以郁佢哋（示威者）啲嘢」，不會處理任何與示威有關的物資。