【小一自行派位】下周一如期放榜　2.33萬童獲派學位成功率44.5%

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全港各官立及資助小學將於下周一（18日）公布，明年9月入讀小一的學校自行分配學位取錄名單，今年有52,473萬名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，當中有23,340名兒童獲派此類學位，成功率為44.5%，較去年微升。

有為子女申請自行分配學位的家長，應於本月18日及19日攜同小一入學申請表的家長副本，前往所申請的小學查閱申請結果。教育局指，鑑於近日的社會狀況，家長如因交通或其他特殊情況未能前往所申請的小學查閱申請結果，可瀏覽學校網頁查閱申請結果或致電學校查詢。

全港各官立及資助小學將於下周一(18日）公布2020年9月入學的小一自行派位結果，教育局指今年有52,473名兒童申請，當中有23,340名兒童獲派此類學位，成功率為44.5%。

其中共13,211人屬於有兄／姊在該校就讀或父／母在該校任職類別，即「世襲生」，而10,129人則屬按「計分辦法準則」分配類別，比率分別為56.6%及43.4%。

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教育局提醒所有曾經為子女申請自行分配學位的家長，應於星期一（11月18日）或星期二（11月19日）上午9時至下午5時，攜同小一入學申請表的家長副本，前往所申請的小學查閱申請結果。鑑於近日的社會狀況，家長如因交通或其他特殊情況未能前往所申請的小學查閱申請結果，可瀏覽學校網頁查閱申請結果或致電學校查詢。
 
獲得自行分配學位的兒童，其家長須於星期三（11月20日）或星期四（11月21日）學校辦公時間內，前往所申請的小學辦理註冊手續。

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