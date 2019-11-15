【跨部門記者會】張建宗：香港不再安全　不會答應中大示威者條件

反修例風波持續，港府今日（15日）下午約6時舉行跨部門記者會，由政務司司長張建宗、公務員事務局局長羅智光、運輸及房屋局局長陳帆、教育局局長楊潤雄和政制及內地事務局局長聶德權，在政府總部會見傳媒。

政務司司長張建宗，率領多局長舉行跨部門記者會。（高仲明攝）

政務司司長張建宗在記者會開始時形容，近日示威者行為加劇，縱火、擲汽油彈行為不斷，目前香港不能再說是安全城市。他聲稱，單在中大已發現多達400枚汽油彈，他又提到有70歲食環署清潔工，在不同政見市民衝突期間被擲磚頭而亡一事，指政府向死者致深切慰問，亦會向其家屬提供適當協助。



他指出， 國家主席習近平關注香港情況，重申有關暴行是嚴重破壞香港繁榮穩定及「一國兩制」施政。警務處長早前據《公安條例》委任一批懲教署人員為特別任務警察，以增加警方的人手和力量。張建宗透露，不排除將來會將安排延至其他紀律部隊。

公務員事務局局長羅智光指，政府對公務員犯法「零容忍」。（高仲明攝）

被捕公務員會即時停職



反修例運動以來，被捕者數以千計，當中包括公務員。張建宗強調，被捕公務員將即時停職，提醒各公務員不要作違法行為。公務員事務局局長羅智光指，剛向全體公務員發信，指有感社會被暴力催殘，提醒同事在嚴嵕情況下，毋須畏懼，應多積極思考如何幫香港止暴制亂，他強調政府對公務員犯法「零容忍」，對於有公務員疑參與違法行為被捕，他稱，基於公眾利益，有關公務員會被停職，若被定罪，政府亦按既定機制採紀律行動，絕不姑息。

張建宗回應記者提問時表示，將被捕公務員停職，是法治框架下、合情合理的決定。羅智光則拒絕回應被捕公務員人數或所屬職級，只稱公務員在被捕後及進行調查期間已要停職，他又對個別公務員被捕感遺憾，稱政府要保護公眾利益，不能讓被捕者如常返回崗位、履行原來工作，重申作為公務員要堅持法治。張建宗又說，政府會全力支持及為法院提供所需資源，以處理被捕人士。

政制及內地事務局長聶德權重申，港府對舉行區議會決心不變。（高仲明攝）

港府對舉行區選決心不變 正積極籌備區會選舉



本港區議會選舉擬於本月24日舉行，張建宗強調港府至今仍希望可舉行安全有序、公平公正的選舉。香港政制及內地事務局長聶德權重申，港府對舉行區議會決心不變，仍然積極籌備區議會工作，包括今日亦舉行了跨部門會議，密切監測每日情況，確保選舉如期進行。

張建宗指，出行權涉及市民福祉，政府不會答應中大示威者任何條件。（高仲明攝）

張建宗：不會答應中大示威者任何條件

有中大示威者要求政府24小時內回應訴求（包括釋放所有被捕者、成立獨立調查委員會及不會取消或延遲區選），否則會再堵塞吐露港公路。張建宗指，出行權涉及市民福祉，政府不會答應任何條件，強調政府的誠意是希望確保公平公正的環境下進行選舉，又認為「24小時死線意義不大」，稱「示威者合作，問題就不存在」，籲示威者在選舉前確保社會平靜。

運房局局長陳帆指，吐露港公路是重要交通命脈。（高仲明攝）

陳帆：紅隧收費亭破壞嚴重 未能重開



交通方面，運房局局長陳帆指，吐露港公路是重要交通命脈，惟承辦商人員今日欲清除路障時，被人以弓箭威嚇，後來承辦商人員與警方商討後，確保安全情況下才繼續清理，最終在中午左右重開南北行各一條行車路；但多次遭縱火的紅磡海底隧道，由於收費亭內外被嚴重焚燒，燒至電線外露，未能重開。他形容路面公共交通受嚴重影響，專營巴士只能提供有限度服務。

至於港鐵，陳帆指港鐵系統受大肆攻擊，其中東鐵、西鐵及輕鐵影響最嚴重，他批評有人向運作中的列車投汽油彈及雜物是置市民安全於不顧，而各項破壞行為亦對列車安全帶來大威脅，嚴重危害乘客安全。

教育局楊潤雄：會向官校下指令 要求校方採取措施禁學生參與非法行為



教育局局長楊潤雄則表示，近日社會情況影響逾百萬名學生的學習權，他反問為何年幼學童要被「攬炒行為」影響。他又說，大學亦被不同人士影響及破壞，令大學成為「暴力溫床」。他指，自己面對大學情況責無旁貸，會全力支持校方，若有校方認為難以控制，可向政府求助，政府會全力支援，惟他希望「暴力示威者停手」，示威者和平散去，還學生安全的學習環境。楊潤雄又舉例指，中大在校方努力下，仍被大肆破壞，政府將與各大學保持溝通，會在適當時採取行為，確保市民出行權。

楊潤雄又說，不希望學生參與有機會危害自己或社會的行動，教育局作為官立學校辦學團體，會下達指示，要求校方採措施阻止學生參與非法行動，包括校內採訓輔措施，審視教學及校規等，校方亦應教導學生參與校外活動時的應有的行為，並加強與家長合作等；教育局另會與直資、津貼學校商討有何措施應對。

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