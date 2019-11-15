【11.15三罷】三路兩被堵　浸會醫院取消19手術　五病人未能洗腎

網民本周一（11日）一連五天發起堵塞主要道路，以求達至罷課、罷工、罷市的「三罷」。有醫院的服務就受到影響，鄰近浸會大學的浸信會醫院在過去兩天有19宗預約手術需要取消，佔整體一成六，亦有5名需要洗腎的病人未能抵達醫院進行洗腎。 該院並指，醫院原有三條車路可通往各座，但現時只能靠窩打老道出入口，惟出入醫院人員眾多，加上藥物、物資、被服、食物及其它補給頻繁，馬路被堵塞，對求診人士、病人、醫生、員工，以至物流供應均造成嚴重影響，例如該院人員曾需徒步到安全地方轉乘其他交通工具前往紅十字會血庫取血，幸該院血庫存量至今得以維持，以應付所需，但該院也十分擔憂情況會有所惡化，更憂慮附近一帶可能會出現的衝突及火警，會導致十分嚴重的災難。 院方呼籲，各方能理解醫院是救急扶危的地方，應以病人的福祉為先，確保能安全及無阻礙地提供醫療服務。

浸會大學附近的道路是自周三起陸續被堵塞，包括整條聯合道。 （資料圖片／張浩維攝）

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有途人遭遍佈路面磚頭絆倒

浸會醫院回覆查詢時指，在13及14日，合共有19宗預約手術取消，佔整體預約手術16%；另有5宗個案未能出席洗腎服務，佔整體預約8%；而該院門診求診人數亦有顯著跌幅，幸所有到診個案均獲得所需服務。

該院續指，醫院附近交通嚴重受阻，行車通道在13日早上開始曾經被完全堵塞，截至今天（15日）傍晚，亦只有窩打老道行車線可以使用，交通情況仍影響到行動不便的病人、洗腎者、醫院職員及聯系醫生等。由於磚頭遍佈路面，亦有途人因而絆倒。

浸會醫院的服務因道路受阻而受到影響，有19宗手術需取消。 （資料圖片）

三條車路兩條被堵 只靠窩打老道出入口

該院表示，在完全堵路的情況下，該院人員曾需徒步到安全地方，轉乘其他交通工具前往紅十字會血庫取血，該院血庫存量至今得以維持，以應付所需，「惟鑑於情況不斷變化，令人憂慮。」

院方稱，醫院原有三條車路可通往各座，包括窩打老道、聯合道及金城道，但現時只能靠窩打老道出入口，惟出入醫院人員眾多，加上藥物、物資、被服、食物及其它補給頻繁，並不足以應付實際需要，馬路被堵塞對求診人士、病人、醫生、員工，以至物流供應均造成嚴重影響。

院方補充，基於醫院運作需要，醫院需儲存易燃物品，故院方對附近一帶可能會出現的衝突及火警感到十分憂慮，醫院火警可導致十分嚴重的災難。院方呼籲，各方能理解醫院是救急扶危的地方，應以病人的福祉為先，確保能安全及無阻礙地提供醫療服務。

醫院職員協助清路障：阻病人入醫院好大鑊

《香港01》記者今早在浸會大學及浸會醫院附近一帶視察，早上11時許，九龍塘窩打老道上行車線及聯合道仍然佈滿磚頭、鐵馬、長竹等雜物。而窩打老道下行車線的路障已經移除，恢復行車。在接近中午12時，九龍塘金城道有數人清除路障，當中有人是浸會醫院職員，表示「條路人人有份用，阻住病人入醫院好大鑊」，故自發協助「開路」。至下午1時45分，九龍塘窩打老道部分路障已被清除，兩邊行車線均有車輛行駛。

自稱浸會醫生貼告示：浸大同學請開一條小路

浸會醫院附近今天也曾出現一張告示，由一名自稱是浸會醫院醫生發出，上款是浸大同學。該名醫生稱，醫院交通附近嚴重受阻，影響到病人及救護車出入，行動不便者難以離院，而職員也不能駕車到紅十字會取血及血清。該醫生希望浸大同學可以開一條小路，讓員工由廣播道步行至醫院上班，也希望學生以人道立場，可以容許他們使用醫院附近的道路，讓車輛通行。

浸會醫院附近今天也曾出現一張告示，希望學生以人道立場，可以容許他們使用醫院附近的道路，讓車輛通行。

浸會大學附近的道路是自周三起陸續被堵塞，包括整條聯合道，醫院外的道路上滿佈磚頭，也有棚架，曾有人主動移開路障，不想妨礙進出浸會醫院的車輛，不過其後道路也被堵。而今天下午，有人在廣播道近遊樂場擺放指示牌，指有條小路可以進入醫院。

多間私家醫院服務維持正常

另外，其他私家醫院回覆，服務大致正常。養和醫院指，運作維持正常，在過去數天，只有極少數同事因交通受阻而延遲或未能上班，該院已作相應安排，服務無受影響。聖保祿醫院表示，該院門診、住院及各專科服務大致正常。

明德國際醫院就稱，現時該院附近道路暢通無阻，病人及車輛進出如常。該院於工作時間上盡可能彈性處理及跟穿梭巴士供應商協調，以協助員工回院。醫院服務及手術室服務如常，中環明德醫療中心於本周的服務時間或有所提前終止，然而位於堅道的明德診所亦可為病人提供醫療服務。