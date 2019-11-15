【三罷】2女1男少年涉旺角警署外聚集被捕　被控暴動及疑汽油彈

這星期有網民發起「三罷」，多區出現示威者與警員衝突情況，有示威者前晚於旺角警署外聚集時，有人向警署投擲汽油彈。警方驅散期間拘捕涉案的2女1男，控以暴動等罪名。案件今（15日）於西九龍裁判法院提堂，兩被告仍然留醫，延至周一再訊。另一被告暫毋須答辯，她投訴在警署遭便衣警踢面。案件押至明年1月24日，以待警方檢驗被告的衣物等。被告被拒保釋。

旺角警署對開深夜仍有攻防戰，警方施放多發催淚彈。(羅國輝攝)

被告周雅桐（18歲，髮廊助理）、陳彥希（19歲，學生）和17歲任廚師的姓張被告，全被控以暴動、身處非法集結時使用蒙面物品、管有爆炸品等3罪

控罪指三人於今年11月13和14日，在彌敦道近太子道西交界，連同其他人參與暴動；他們亦各自被在同時同地使用蒙面物品，其中周及張被指使用1個防毒面具及1個眼罩，陳被指使用1個防毒面具及2個眼罩。周另被控一項管有爆炸品，指她管有或控制汽油彈。

第2及第3被告未能出庭。控方申請押後12周，以分析錄影及鑑證被告沾有汽油味的衣服等證物。辯方不反對押後，但認為押後時間太長。案件最後押後10周再訊。

警方現場檢取3枚汽油彈

據悉，前晚10時半左右，逾百人在旺角警署外的十字路口聚集，前排的示威者向警署投擲汽油彈。警方凌晨驅散人群，當場拘捕靠前的3名被告，並在附近檢取3樽未被使用的汽油彈，及在垃圾桶找到空的玻璃瓶。

案件編號：WKCC4277/2019