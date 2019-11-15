【11.15三罷】城大封校不准學生進入　遍地玻璃　保安駐守實驗室

香港城市大學昨晚（14日）宣布封校，大門及三座學術樓均被膠帶圍封，校園保安明顯增強，每座學術樓外也有數名保安員駐守。今早（15日）有保安員告訴記者，只有該校學生及職員，出示有關身份證明才可進入三座學術樓，下午保安更只允許校方職員出入，連學生也須經書面登記。 在校園內，記者看到遍地玻璃，扶手電梯、電腦熒幕、中銀櫃員機等不少設施被毀，有多名保安在科學及工程學系實驗室外駐守。下午城大「hi bye橋」下有十數名示威者氣氛平靜。另外浸會大學外的道路依然被路障封閉，但未有示威者駐守。

11月15日，城市大學內：位於3M樓層的商務印書館被嚴重破壞。（香港01記者攝）

慣稱AC1的楊建文學術樓內一片狼藉，玻璃碎片遍滿一地。位於3M樓層的商務印書館及中銀櫃員機被嚴重破壞，玻璃碎殃及旁邊的扶手電梯。

民主女神像及連儂牆完好無損，附近放置了酒精飲品及不明液體。同層的邵逸夫圖書館被黑布和膠帶封住，對出擺放了數個水桶及雨傘，原因未明。

11月15日，城市大學內：科學及工程學系實驗室被膠帶封住，有8至10名保安員來回巡視。（香港01記者攝）

4樓情況同樣凌亂，有多個演講廳被膠帶圍封；校方設置的廣告牌被打碎；Cutprice商店外及Podium的幾部電腦的螢幕被拆毀。

科學及工程學系實驗室位於楊建文學術樓3樓，記者無法從大門看見內裡的實際情況；惟實驗室被膠帶封住，有8至10名保安員來回巡視。

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今日（15日）在九龍塘浸會大學外的道路仍然封閉，仍有大量磚塊及路障。浸大逸夫行政樓外幾乎已沒有示威者看守，偶有市民帶同相機，穿過水馬「城牆」，為聯合道上的磚陣路障拍照留念。有數名示威者告訴記者，經討論後決定棄守浸大，相信越來越多人會陸續撤離。

下午5點多，城大「hi bye橋」下有十數名示威者搬運物資，並繼續挖磚作路障，現場氣氛平靜。達之路和歌和老街上的鐵馬、垃圾袋、雪糕筒、盆栽等雜物仍未清理，無法行車，而消防栓則已停止射水。