【三罷】畢架山峰成孤島　垃圾車難駛入　居民籲勿死守免重蹈佔中

示威者自周一發起「三罷」行動，在港九各區路面設路障堵塞交通。九龍塘近城大宿舍附近的歌和老街及達之路十字路口一帶連日設有路障，令鄰近的畢架山峰成為「孤島」，居民出入受到影響，垃圾車難以駛入屋苑，要靠居民自發以手推車將垃圾袋運到歌和老街另一端，再召車運走。有居民表示，難以忍受屋苑環境情況，決定外遊一星期暫避；有支持示威者的居民坦言心情矛盾，認為示威者「三罷」目標已達，現時可棄守，以免重蹈佔中覆轍，令運動無疾而終。

九龍塘近城大宿舍附近的達之路與歌和老街一帶，今早仍均被圍欄、磚頭等雜物堵塞，路面亦放置十多袋包好的垃圾。至於城大「Hi Bye橋」，示威者留守人數明顯減少，橋下有兩個黑衣人把守，不時會檢查出入人士的證件，但守衛未算森嚴，有時兩人離開現場後，有市民可自行通過。

有居民避走澳洲一星期​

畢架山峰位於歌和老街與達之路十字路口位置，有居民指，出入及生活受到影響，屋苑頓成「孤島」。居民謝先生指，由於附近道路被堵塞，垃圾車未能出入屋苑，令衞生環境受到影響，「一陣有鼠疫點算？」拖篋的他表示，今日偕同家人出遊到澳洲一星期，「避一避先。」

支持反修例運動 擔心政府藉此激起民怨

另一居民鍾太指，現時垃圾車不能夠駛入大廈運走垃圾，居民只好節約減少家居垃圾，同時自發與屋苑職員收集垃圾，以手推車由屋苑沿達康路山坡推上去，途經邵逸夫創意媒體中心，到達歌和老街近澤安邨位置，再召車運走垃圾。記者視察過路程，需時大約五至十分鐘。

鍾太指，居民出入不能以車代步，鄰近又一城亦已關閉，需要到樂富購買生活用品及食物。她指，自己單位目前正裝修，受到近日示威堵路影響，工人難以前來開工，裝修進度落後；另外，早前已預訂一批傢俬，由英國運入本港，「有一架貨櫃咁多」，預計兩日後抵達香港的貨櫃碼頭，並須按時運到單位，但觀乎現時路面情況，她表示十分懊惱，不知如何處理。

她坦言，自己是反修例運動的支持者，但現時心情十分矛盾，一方面知道政府故意不清理路障，以長期癱瘓這一帶交通，藉影響居民生活谷起民怨；但另一方面，自己生活的確嚴重受到影響，難以順利應對。她強調，不會屈服於政府的「奸計」，但亦認為示威者近日「三罷」目標已達，適時撤離才是明智，以免重蹈佔中運動的覆轍，長久佔領後無疾而終。