盧偉聰下周一退休　主持警校結業會操：警隊世界一流　我深以為傲

警務處處長、「一哥」盧偉聰將於下周一（18 日）正式退休，他今日（16日）最後一次以檢閱官身份主持見習督察班及學警班的結業典禮。盧偉聰致辭時勉勵學員，只要「堅定信念」、「光明磊落」，以及「保持信心」，就能應對現時公共安全及公共秩序受到威脅所帶來的挑戰。與警隊離別在即，他表示：「能夠帶領這支世界一流的專業警察隊伍，實在令我深以為傲。」今日結業會操再次沒有邀請傳媒採訪。

我們要堅定自己加入警隊的初心，就是要維護法紀及完成除暴安良這個莊嚴使命。」 盧偉聰

警務處處長盧偉聰今日（16日）檢閱香港警察學院結業會操。（政府新聞處圖片）

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盧偉聰勸勉學員，要堅定自己加入警隊的初心，就是要維護法紀及除暴安良，希望大家繼續以「以民為本」為目標，服務市民。他表示，2018年警隊服務滿意程度調查中，84%受訪者對警隊服務感到滿意。雖然過去數月發生一連串事件，警民關係受到嚴峻考驗，但只要大家保持團結，緊守崗位，做事光明磊落，繼續公平公正地執法，警隊的工作一定能獲得廣大市民的認同。

盧偉聰將退休：心永遠和香港警察聯繫

即將要離開工作超過30年的香港警隊，盧偉聰表示，心永遠和香港警察聯繫在一起。他又說：「能夠帶領這支世界一流的專業警察隊伍，實在令我深以為傲。」