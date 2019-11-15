香港民研：八成受訪市民支持獨立調查委員會　查警使用武力情況

香港民意研究所今日（15日）發佈最新的「我們香港人」滾動研究調查報告，有80%受訪者支持政府成立獨立調查委員會，調查警方在反修例運動中使用武力的情況，相對上次報告結果再升3個百份點，反映近日來有更多人關注警方使用武力的情況。

「我們香港人」計劃名譽總監黃偉國指，相對於不同「假消息」如宵禁令，成立獨立調查委員會有更大可能令社會氣氛降溫。（ 陳綽嵐攝）

「我們香港人」計劃名譽總監黃偉國指，相對於不同「假消息」如宵禁令，成立獨立調查委員會有更大可能令社會氣氛降溫，而民調結果亦反映，主流民意同意以獨立調查的方式去解決目前困境，調查警方在不同事件中的武力使用情況，民調中亦指，有77.1%受訪者支持將7月21日，在元朗襲擊事件中疏忽職守的警察停職候查；亦有71.1%受訪者支持在8月31日太子站事件中的傷者，向警方提出民事訴訟。黃偉國盼政府及警方可以面對民調數據，適切處理目前日趨緊張的社會局勢。

接手中大「逃犯條例修訂草案」意見調查

另外，由於香港中文大學目前情況，中大內的傳播與民意調查中心無法正常運作，本來於中大進行的「逃犯條例修訂草案」的意見調查，將交由香港民研接手，「我們香港人」計劃名譽總監梁啟智現正向市民集資24萬元，以承擔中大方面所有值得適時調查的題目，將開設眾籌專頁，接受市民捐款。