【11.16理大】校長辦公大樓爆玻璃　汽油彈「練習場」泳池燻黑

反修例風波持續超過五個月，觸發多場激烈的警民衝突。網民由周一（11日）起堵塞多區交通，亦有黑衣示威者佔領多間大學校園。記者今早（16日）前往理工大學視察，發現校園內仍有逾一百名黑衣人留守，惟現場氣氛相對平靜。校園設施方面，只有校長辦公所在的李嘉誠大樓遭嚴重破壞，外牆玻璃幾乎全部被擊碎，其餘大樓則未見有大程度損毀，僅外牆布滿大量塗鴉。 而被警方指是汽油彈「練習場」的泳池被燻黑，已無人再練習，有人提醒保持清潔。

11月16日上午，理工大學情況，有大樓玻璃外牆被打碎，有黑衣人清理。（梁鵬威攝）

現時通往理大校園的多條行人天橋及道路均被大量雜物及路障堵塞，附近的紅磡海底隧道來回行車線仍被封閉，橋上有十多名黑衣人長時間留守戒備。

而校園內的氣氛今日相對平靜，有黑衣人設置帳篷休息，亦有人手持垃圾袋於四周清理垃圾及玻璃碎，並重新整理校園內的物資。

記者巡視多棟大樓後，發現往天橋方向的通道佈滿雜物並設置多個傘陣，各大樓多處牆壁及玻璃則被噴漆塗鴉，並寫上不同字句，且四周不時見到有不少磚頭。

11月16日，理工大學祁廉桐游泳池亦呈燻黑色，相信有被燃燒過的痕跡，水池存有污水及大量垃圾。（香港01記者攝）

同時，多個課室及演講廳門外的閉路電視均被噴黑，惟損毀情況未算十分嚴重，僅是設置校務處及校方多個辦公室的李嘉誠大樓有嚴重損毀，其四周外牆玻璃被擊碎，地上滿佈玻璃碎片及滅防筒。

另外，理大校園內的中國銀行自動櫃員機服務中心設施損毀情況亦較嚴重，櫃員機設施完全不能運作，部份靈件被拆毀，內藏的電線外露。

泳池底燻黑 再無人「練習」投汽油彈

根據警方引用的網上影片，理工大學祁廉桐游泳池曾被黑衣人用作擲燃燒彈「練習場」。記者今日入內，已無人再用泳池，但看到泳池內呈燻黑色，相信有被燃燒過的痕跡。水池存有污水及大量垃圾，惟現場不時見到有黑衣人經過，於牆上貼上「保持清潔（Keep Clean）」的字句，提醒留守的人應保持清潔。

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在今日中午，理工大學校園內的飯堂，有不少人排隊等候取食物，現場食物款式眾多，有點心、西式炒蛋及炸物等。