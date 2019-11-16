科大火博士：發射催淚彈符合產生二噁英條件　燒PVC膠可釋出少量

一名《立場新聞》男記者日前確診長了氯痤瘡，是人體積存高濃度二噁英的表徵，引起公眾關注發射催淚彈和燃燒雜物是否會產生二噁英，眾議紛云。 人稱「火博士」的科技大學化學系講師陳鈞傑說，催淚彈成份中的CS催淚氣體含氯和苯環，完全符合產生二噁英的結構，着地燃燒能釋出二噁英。至於燃燒PVC膠製品亦能產生少量二噁英，常見物品包括電線、軟墊、水管及電器等。 中大醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌說，典型的氯痤瘡長在兩邊面頰和耳背，如病情嚴重，可擴散至其他位置，譬如手腳。

人稱「火博士」的科技大學化學系講師陳鈞傑說，釋出二噁英的條件是「以高溫燃燒有機氯物質」。他引述文獻稱，不管燃燒時間長短，300至1000度高溫能產生二噁英，而400至600度會產生最多。陳鈞傑解釋，催淚彈成份中的CS催淚氣體含氯和苯環，完全符合產生二噁英的結構；當催淚彈着地，火藥會協助燃燒，過程中很大機會釋出二噁英。 但由於現時未作實驗研究，催淚彈所釋出的二噁英品種及濃度不得而知。

燃燒PVC膠可產生少量二噁英

陳鈞傑續說，燃燒雜物亦有機會產生二噁英。因PVC膠含有氯，故燃燒此物質時會產生少量二噁英。現時仍以PVC製造的物件包括電線、軟墊、水管及電器等。

中文大學化學系前講師K Kwong在網上撰文，由於PVC膠本身含毒，在這數十年逐漸被 PP（5號膠）及 PE(HDPE)（2號膠）取代，所以街上不常出現PVC膠製品。

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許樹昌：氯痤瘡常長於面頰

有醫生證實一名《立場新聞》男記者長了氯痤瘡，是人體積存高濃度二噁英的表徵。中大醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌說，典型的氯痤瘡長在兩邊面頰和耳背，如病情嚴重，可擴散至其他位置，譬如手腳。他續說，如記者面部沒有出現症狀，那幾乎不可能是氯痤瘡。許樹昌建議，如示威者、前線記者、急救員或警員出現瘡疹，應盡早向皮膚科醫生求醫。