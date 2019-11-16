【11.16】港大清路障市民與黑衣人對峙　汽油彈天橋擲下險中人堆

反修例示威風波持續，於多間大學均有黑衣人以雜物堵路。在香港大學外，般咸道及薄扶林道均有人以雜物設置路障。 有約100人今日（16日）到場自行清理路障，期間有約10名黑衣人靜坐路障前，以人鏈方式圖阻清理行動。當雙方發生衝突，有黑衣人被按在地上，曾有人亮出伸縮棒，對上連接港大的行人天橋，有黑衣人向人群投擲煙餅及兩個汽油彈，無人受傷。過程中有人負責拉着情緒高漲的清路障人士，又催促人數相對較少的黑衣人離開，返回港大；黑衣人中也有人將拒絕離開的同伴抬走，雙方將肢體衝突風險減至最低。 校方代表其後到場處理事件，禁止他們進入俗稱「勁過橋」的行車天橋，稱屬港大範圍，入內人士須出示學生證。

11月16日，港大外有人清理路障，一度有黑衣人從對上行人天橋，向人群投擲兩個汽油彈，無人受傷。（余俊亮攝）

於下午2時半，有約20人到港大西閘外、薄扶林道清理路障，期間曾經有人於從校園高處投下磚頭，並要求不要再清理路障。清場人士未有理會，反斥對方「懦夫」，又叫他們「返去台灣」。

黑衣人靜坐圖阻清場

其後清場人士人數增多，並沿著薄扶林道清理路障。期間有黑衣人到港鐵站c出口連接港大百周年校園的天橋，當中有約10人到馬路上靜坐，企圖以人鏈方式阻擋清場行動，惟在場人士未有理會，繼續。其後有部分於天橋上的黑衣人勸喻他們離開，稱擔心他們會受傷，惟他們堅持留守，期間有黑衣人勸橋上的人不要投下雜物，稱「佢哋有晒劇本㗎。」

11月16日，港大外有人清理路障。（余俊亮攝）

清理人士朝黑衣人 有人叫「放佢走」​

部分原本於較前位置的清場人士，朝着黑衣人高呼吶喊。部分中年人包圍及指罵於馬路上的黑衣人，黑衣人高舉雙手，未有打鬥，只是對峙。期間有兩名黑衣人被兩名中年人按在地上，其中一人手持伸縮棒，混亂間有人高呼「放佢走」，其後該名黑衣人被放行。該名持棒男子身份成謎，他於警方到場後與警員狀甚密切，並曾呼籲在場市民「唔好阻住警方行動」，並使用驅散等字眼。

另外，有另一名非穿黑衣的年輕人被包圍，現場清場人士稱他取去他人手機，一度將其按壓在地，不讓他離去，該名男子面部有傷。當時橋下仍有數名黑衣人，當中一名未肯離去，由同伴將其抬起，沿電梯登上天橋，進入港大。

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黑衣人擲水樽擲中記者

衝突期間，有人從C出口的天橋投下疑似煙餅及兩個汽油彈，當時地面有不少人，汽油彈在數人中間爆開着火，當中有人疑似一隻沾到汽油而有小火，當事人立即跳起，火種熄掉。

於清理行動尾聲時，黑衣人亦向橋下的人投下水樽，當中一名在旁的攝影記者。

黑衣人其後離開C出口天橋及退回俗稱「勁過橋」的行車天橋，港大學生事務長梁若芊到場，表明天橋屬港大範圍，拒絕清場人士進入。清理期間，有一批防暴警在場戒備。