【11.16】林奮強等百市民到港大清路障　發起人預告周日清理紅隧

反修例示威愈演愈烈，本周初多間大學均有黑衣示威者於校外道路設置路障，日前於港大校園對外的薄扶林道及般咸道，有黑衣人在連接港鐵香港大學站的行人天穚，掉下雜物及磚頭設路障。今日（16日）有近100名市民到場清理路障，參加者包括前行會成員林奮強，主要是中產人士，當中也有外籍人士參與。發起人預告，明日（17日）會到受到縱火破壞的紅隧清理。

+ 6 + 5 + 4

林奮強：市民幫市民，你驚乜嘢！​

於下午約2時多，有約100名市民在場清理薄扶林道的路障，部分人戴上口罩，並有頭盔、手套等保護裝備。期間他們高呼加油，並拍著手叫「Hong Kong」。

活動由南區區議會候選人姚潔凝發起，前行會成員林奮強在場參加，他表示僅以市民身份自發參與，不願多談，只說：「市民幫市民，你驚乜嘢！」問到他有無落手落腳，他則展示其右手戴有勞工手套，現場所見，林奮強亦有用鐵枝等敲爛磚頭路障，其藍色長褲都鋪上灰塵。

參加者：阻住人哋返工返學就唔好

居於堅尼地城的Joyce稱，雖然居所附近的交通未有受是次堵路影響，但認為學生的行動對其他人構成不便，從Facebook上獲知今次清理行動，故自發前來參與。她又稱，明白年輕人的訴求，但認為無論政見如何均不該妨礙他人生活，「阻住人哋返工返學就唔好。」另一位參與行動的女士表示，她為附近居民。

清理路障活動由南區區議會候選人姚潔凝發起。 （鄭秋玲攝）

估計今日500人參加

他們初時搬走地面上的磚陣及玻璃碎，其後移走鐵柵及竹枝。由於馬路上有水泥及磚頭設置的路障，他們以鐵枝等工具移走，期間不時歡呼拍掌及高叫香港加油。行動大概持續2個多小時，至下午約4時半，一輛吊臂車到場吊走路障。活動發起人姚潔凝稱，估計今日有約500人參加，而明天下午3時會到紅磡海底隧道清理路障。

同為南區薄扶林選區候選人有民建聯蕭煒忠及獨立民主派司馬文。