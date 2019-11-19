鄧炳強接任　成第二位中大出身華人「一哥」　警隊組新高層鐵三角

現年54歲的鄧炳強今日（19日）接任警務處處長，為歷任華人「一哥」之中，是第二位擁中文大學學歷的「一哥」。有資深警務人員曾形容鄧炳強為人圓滑及處事果斷，指他重視前線支援，據了解，自六月起專門處理反修例示威衝突的「踏浪者行動」展開後，鄧炳強曾多次「落地」與前線溝通並實施措施「打強心針」。 隨着鄧炳強順利接任處長，警隊新「鐵三角」核心管治班子亦成形。鄧炳強將與警務處副處長（管理）郭蔭庶，以及獲晉升為警務處副處長（行動）的蕭澤頤帶領警隊，正值警民衝突日趨激烈，內部料日後作風將更強硬。

現年54歲的鄧炳強今日（19日）接任警務處處長。（資料圖片）

曾「落地」安撫前線 親率防線驅散

今年6月反修例風波掀開示威浪潮，警方即展開「踏浪者行動」，期間多次因武力使用問題成被社會批評，前線警員更受網民「起底」困擾。據了解，鄧炳強在過去數月除了多次親自督師外，亦曾「落地」與分區人員溝通，包括向前線表明不需要再尋求總部即可決定使用武力，又承諾會引入更多非致命武器，以及為警員家屬及休班警提供支援等，全方位支持前線警員。

鄧炳強不但幕後指揮，亦曾親身落場，於衝突現場驅散示威者。例如在11月2日在港島的警民衝突中，鄧炳強穿上CID背心現身金鐘警察總部一帶，並配備警棍、頭盔、防毒面具等裝備。消息指，他當日有份上陣帶領警員將防線由金鐘推進至上環，歷時約兩小時。於11月17日，鄧炳強出巡理大附近視察後，定調不會攻入校園，但要阻「核心示威者」走出尖沙咀。

鄧炳強在首次出席警隊例行記者會時亦表現自信，親口承認曾在銅鑼灣派出喬裝探員，以拘捕核心暴力示威者；亦曾承諾在警方檢視完結前不會使用過期催淚彈。就7.21事件，他認同警方處理事件與公眾期望有落差，例如派警員到場的速度，但無正面為「落差」道歉。10.1荃灣有警員開真槍射擊示威者心口，他都力撐該警合理合法。

至於鄧炳強道歉的一次，則是印度協會前主席毛漢在電台節目上引述，鄧炳強曾致電他，形容他在清真寺外被水炮車藍色水劑射中是「very unfortunate accident」（不幸意外）。

率郭蔭庶、蕭澤頤組「鐵三角」

隨住鄧炳強順利接任「一哥」，蕭澤頤將晉升為警務處副處長〔行動〕，與警務處副處長〔管理〕郭蔭庶，形成警隊最核心的新「鐵三角」管治班子，有警隊中人形容屬「鷹派」上位。有與郭蔭庶相識多年的消息人士指，郭擅策劃謀略，刑事調查及處理公眾活動具豐富經驗，亦曾是接任「一哥」的大熱人選。

至於獲晉升的蕭澤頤，為鄧炳強的得力能手，他出身警察世家，留學英國回流後即投身警隊。他在接受傳媒專訪時曾指「天道酬勤」是他的座右銘，在今年6月9日民陣百萬人遊行後有人佔據夏愨道，指揮速龍小隊在場戒備時，蕭澤頤曾現身。近日的理工大學事件中，蕭澤頤負責會晤及聆聽理大校方代表的關注。

兩任華人「一哥」出身中大

另外，根據資料，鄧炳強是第二位出身自中文大學的華人「一哥」。鄧畢業於中大社工系，而另一名出身中大的警務處長則是2003年至07年間出任「一哥」的李明逵，李於1972年中大歷史系畢業，亦是首名擁有大學學歷的華人「一哥」。至於剛退休卸任的盧偉聰，則是於1984年香港大學社會科學系畢業。

林鄭月娥今日發新聞稿讚揚鄧炳強，稱他在警隊服務逾30年，對刑事調查工作、國際聯絡事務及行動指揮方面擁有豐富經驗，認為他表現卓越，具領導才能，「深信他定能帶領警隊，迎接未來的挑戰。」

而對於退任的盧偉聰，林鄭月娥就表示，在處理近月的社會衝突時，他堅守崗位，決心守護香港及維護法治。