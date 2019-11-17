李嘉誠基金會應急錢第二期周一起可申請　零售業最高得6萬元

反修例所引發的示威持續，香港經濟下行，李嘉誠基金會早前宣布為支持本地中小企渡過時艱，紓緩壓力，將捐出10億港元。基金會今天公布，中小企「應急錢」計劃零售業方案明天開始接受申請，成功申請的零售業商戶最高可獲得6萬元資助，資助將在12月中前發放。 另外，早前第一期2億元支援飲食業的「應急錢」計劃接獲逾1萬宗申請，超出資助名額逾2倍，涉款6億元。

（網上截圖）

中小企「應急錢」只限實體店申請 下月中前發放

李嘉誠基金會表示，中小企「應急錢」計劃零售業方案明天開始接受申請，公司規模50人以下且持有效商業登記的零售業均可以申請，而商店則必須屬實體店。網上申請時間為11月18日早上9時至11月24日下午5時，資助金額分為三個類別，金額最高為6萬元，其餘兩個類別均為3萬元。資助發放日期則在12月中之前。

基金會並邀請職業足球教練、「牛丸」陳婉婷拍攝申請影片指南，而第一期則是請天文台前助理台長梁榮武義務拍攝。

警告如有欺詐將嚴正處理

基金會表示，基金會以最信任的態度，訂定最簡易的批核過程，「我們相信香港市民本著互信互助精神，以誠對待」。基金會已委託專業團隊協助審核，如發現欺詐或盜用他人資料情況，將嚴正處理。第二期「應急錢」成功申請者，將收到SMS通知，資助會自動轉賬至申請者的登記銀行賬戶。

↓↓11月17日理大外衝突情況↓↓

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首期收1萬宗申請超額兩倍 將由電腦隨機抽籤

另外，截至今日中午，基金會共接獲超過 10,000 宗食肆申請，較原先預計3,000多宗超額兩倍；整個申請過程經由電腦系統處理，所有符合申請資格的申請者均有機會獲得資助。由於合資格申請者多於本計劃首階段的資助名額，基金會將以電腦隨機抽出成功申請者。2億元資助將如期於本月26日起發放，成功申請者將收到手機SMS確認，6萬元本票將速遞或郵寄至登記食肆地址。