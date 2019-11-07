李嘉誠應急錢計劃明起動　前天文台助理台長拍片教食肆點申請

香港經濟持續下行，李嘉誠基金會早前宣布，第一期「應急錢」計劃會動用2億元支援飲食業，合資格的中小型食肆每間可獲6萬元「應急錢」。該計劃明天起開始接受申請。

基金會強調申請非先到先得，會待申請期限（2019年11月8日早上9時至11月17日下午5時）截止，再一併審批，強調會以最信任的態度，訂定最簡易的批核過程，不過如發現欺詐或盜用他人資料情況，將嚴正處理。「應急錢」將於本月26日起發放，查詢電郵為info@lksfsme.hk。天文台前助理台長梁榮武先生亦有義助拍攝，教人點申請。

基金會列出的申請步驟：

１）登入網址：www.lksfsme.hk

２）確認符合六項申請準則：

-屬於飲食業；

-公司規模 50 人以下；

-持有效商業登記證；

-持有效食肆牌照（普通食肆 / 小食食肆 / 燒味及鹵味店）；

-如成功申請，收取本票地址與食肆牌照登記地址相同；

-餐廳須屬實體店，並於 2019 年 5 月 1 日前已持有相關牌照

３）上載商業登記 JPEG 格式照片（必須完整及清晰顯示整份文件），並核對及確認自動顯示資料，如有錯漏，請自行修正及填寫

４）上載食肆牌照 JPEG 格式照片（必須完整及清晰顯示整份文件），並核對及確認自動顯示資料，如有錯漏，請自行修正及填寫

５）核對食肆地址正確，如申請成功，基金會將把本票速遞或郵寄往牌照上的登記地址

６）上載食肆舖面近照一張

７）輸入聯絡人資料，請提供有效手提電話，基金會將以 SMS 通知申請結果

８）最後，檢視全部輸入資料，一按「確認」，即完成申請程序