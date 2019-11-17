羅致光指本港樂齡科技發展慢　最留意「自動沖涼機」

勞工及福利局局長羅致光今日（17日）在網誌表示，應用科技於安老服務的發展總是「慢」長，不論是在一般家庭或是安老院舍，濕滑的浴室往往是長者及照顧者跌傷或扭傷的高危地方，故「樂齡科技」中的「自動沖涼機」是他最注意的產品；在制定《安老服務計劃方案》時，發展樂齡科技是重點之一。

濕滑的浴室往往是長者或照顧者跌傷或扭傷的高危地方，一件設計合適的輔助工具可以防止很多意外。（羅致光網誌）

政府去年12月推出十億元的「樂齡及康復創科應用基金」，資助合資格安老及康復服務單位試用和購置／租借科技產品，以改善服務使用者的生活，並減輕護理人員及照顧者的負擔和壓力。基金秘書處共收到超過650服務單位合共約2,300個項目的申請。當中，較多服務單位申請的產品種類，包括特別餵食用具、樓梯機、醫療護理超低床、職業治療/物理治療/言語治療設備及評估工具等。

樓梯機常應用於攀爬舊樓狹窄樓梯，亦適用於室內、室外或公共建築的各種台階及地板，方便輪椅人士無障礙地進出設置台階的建築物。產品設有平衡扶手及安全感應器，讓操作者可以最小的力量達到安全操作。（羅致光網誌）

他提及，政府與香港社會服務聯會將於11月21至24日在香港會展舉辦第三屆樂齡科技博覽暨高峰會，將會有近150個參展單位展出近500件展品，更設立三個特色主題館，深入介紹樂齡科技的應用，當中包括「樂齡美食街」，提供各種有關吞嚥困難人士用餐的資料和方法，並推廣「跨代共膳」概念，希望方便更多吞嚥困難人士與不同人「同枱食飯」。

羅致光指出，現時樂齡科技的研發和應用在香港只是發展不久，面對人口未來的高速高齡化，希望樂齡科技博覽能提供一個平台，為不同持份者一起推動樂齡科技，緊抱香港人口高齡化所帶來的種種機遇。