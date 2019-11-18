【11.18港九全日總覽】張達明、曾鈺成陪理大學生離開　局勢稍緩

在香港理工大學附近，由昨（17日）中午開始成為「戰場」，警方出動兩架水炮車及裝甲車，與黑衣人對峙及激戰。至昨深夜，戰線延伸至油尖旺一帶，警方不斷發射催淚彈驅散黑衣人。警司劉肇邦一度表示，如果示威者仍以汽油彈、弓箭、汽車等「致命武器」襲擊警方，否則警方會以實彈武器還擊。衝突至今（18日）仍未平息，凌晨5時許，有防暴警攻入理大，理大有示威者擲燃燒彈還擊，理大平台一度一片火海。之後理大有示威者一直嘗試逃出，但均被警員以催淚彈、橡膠子彈等截回。 至晚上，張達明教授、前立法會主席曾鈺成陪同理大示威者離開，局勢才稍緩。但同時，仍有示威者堅持留守，而理大附近多區，亦有激烈警民衝突，大批示威者被捕。

示威者昨日(11月17日)與校方在理大校園對抗，自昨日中午開始成為「戰場」，警方出動兩架水炮車及裝甲車，與黑衣人對峙及激戰。至昨深夜，戰線延伸至油尖旺一帶，警方不斷發射催淚彈驅散黑衣人。衝突至今（18日）仍未平息，凌晨5時許，有防暴警攻入理大，理大有示威者擲燃燒彈還擊。

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2019年11月19日 星期二

【3:26】理大有一名年輕女子在港鐵範圍受傷，有救護員及消防到場救治，她被送上擔架床，須戴氧氣罩，在床上情緒激動哭泣。有消防員表示，女子神志清晰，身上無血，估計是扭傷。女子被大批防暴警在旁下，被送上白車。

【2:37】油麻地碧街彌敦道交界，有大批示威者被捕。

【2:30】理大暢運道對出，一名男子頭部、手部受傷，由救護員及聖約翰救傷隊處理傷勢，傷者被送上救護車送往醫院治理。

【2:13】張達明繼續帶理大學生離開，但離開時被警員呼喝。張行向警方防線時，強調是要帶學生「安全離開」，並非自首。但警員大喝：「邊個俾你哋安全離開？我哋（警察）話㗎嘛！」之後喝令所有理大學生排隊。

【2:11】理工大學校長滕錦光短暫現身理大校園附近，他表示昨日已在討論如何帶學生離去。

【2:00】田北辰抵達理大校園外，稱了解未夠18歲的中學生情況。他指其學校亦有一名中學生在內，但未知其情況。

【1:50】理工大學現場，再有大約50名學生，由教職員帶領離開理大校園。

【1:45】旺角銀行大廈對出十字路口，現時有激烈警民衝突，示威者向警察投擲燃燒彈，馬路的瀝青亦被掘開。而警方亦不斷向示威者防線進攻。

【1:42】有一批學生家長到達科學館道接觸剛離校的人士。一名帶領他們的西裝男子表示離校人士會被搜身，和進行程序，及後會帶他們往警署。男子並無說明相關程序為何。

【1:27】曾鈺成亦帶同最少三十多名理大學生及老師從暢運道往紅館方向離開理大，到達警方防線，部份人士步履蹣跚，當中有兩男一女向警方報稱受傷。之後眾人要被警員登記及拍照。另一方面，跟隨張達明離校的人士被警方記下資料，警方並設立桌椅，即場填寫表格。有男子突然發難嘗試逃跑，大叫「我一早話咗」及「係咪當我哋係暴徒？」氣氛一度緊張。他其後被勸止。

【1:06】理大方面，張達明教授陪同約廿名人士離開理大，離開時有留守示威者不滿。眾人由理大校園走到校外，到達科學館徑警方防線，之後示威者排隊，被一批蒙面的防暴警逐一查問及檢查他們的行裝。

【0:52】旺角防暴警向示威者推進，他們先發射多枚催淚彈，之後逾百名防暴警就向示威者方面衝去。

【0:47】 張達明正於校內安排第一批學生跟他離開校園。他向學生解釋，按他理解，離開的人士會先被帶往附近消防局處理。有需要被警方拘捕的，應會被帶往北角警署。他指，法律上單單在校園內逗留並不構成暴動，而身上帶有口罩等工具也不是違法，但如果早前示威者被警方攝得進行違法行為，則另作別論。

【0:45】尖沙咀有示威者以街上雜物作路障，之後防暴警向示威者發射胡椒球彈及催淚彈。示威者稍為後退，之後又迅即回到路口。現場亦曾出動裝甲車。

【0:34】尖沙咀方面，水炮車再次出動，並向附近行人路射催淚水劑。另外，理工大學方面，有兩批青少年，大約十多人安全離開理工大學校園，記者觀察所見年輕人會先被記下資料，等待後有成人陪同離開，經過康莊道離開。

【0:28】油麻地彌敦道警民衝突現場，有示威者的燃燒彈誤中渣打銀行地舖。廣告牌着火後，火勢蔓延至建築物，火舌有三至四米高，現場有濃煙，上有民居大叫。之後警方再推前防線，示威者退去。警員再以滅火筒滅火。現場另有示威者被捕。

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2019年11月18日 星期一

【23:48】理大方面，曾鈺成接受訪問表示，收到救助，知道理大內有不少青少年被困校內，他答應會帶他們出去。他指曾與警方溝通，難以保證帶出去的青少年不會被捕，但可以肯定不會被警方粗暴對待，權利亦得到法律保障。有記者答及成人可否跟曾鈺成離開，曾回答，如果成人願意放底武器，都可以一同離開。

【23:41】咸美頓街與彌敦道交界，警方連續發射多發子彈。漆咸道南出動水炮車及裝甲車，水炮車射水，警又放多枚催淚彈。

【23:33】油麻地有防暴警跌出疑似子彈夾，銀色的子彈夾在地上約兩分鐘，記者及途人紛紛圍住拍照。有現場記者指是AR-15步槍彈架。及後有人提醒警察跌了子彈夾後，警員把彈夾裝回步槍內。

【23:24】防暴警在油麻地展開拘捕，多名黑衣人被制服。

【23:20】曾鈺成與張達明跟示威者商討期間，理大校內有一處火警，有近十次爆炸聲。

【23:08】油麻地彌敦道成火海，華潤堂被燒。

【23:00】前立法會主席曾鈺成、港大法律系講師張達明、監警會前委員鄭承隆及等四人，進入康莊道香港消防總部大廈，該處是眾中學校長自8時許商討進入理工校園的地方。20分鐘後，約晚上11時，他們進入理大校園對話。

【22:42】漆咸道南位置曾傳出爆炸聲。

【22:42】有示威者在市政局百周年紀念公園設置路障。

【22:40】油麻地展開新戰線，一批示威者舉傘與警方對峙，連擲約十枝汽油彈，警方以催淚彈還擊。

一名黑衣人疑被汽油彈燒到，上半身有火。（余俊亮攝）

【22:20】數百人上了紅磡繞道，準備朝向理大。不過警方展開驅散行動，向示威者擲發射催淚彈。

【21:30】兩輛裝甲車到彌敦道、佐敦道交界。

【21:18】彌敦道與佐敦道的警方同時推進，發射催淚彈，示威者向油麻地方向後退。

彌敦道與佐敦道的兩批示威者會合，並沿彌敦道往尖沙咀方向推進，投擲多枚汽油彈，警方後退。（黃偉倫攝）

【21:00】彌敦道與佐敦道的兩批示威者會合，並沿彌敦道往尖沙咀方向推進，投擲多枚汽油彈，警方後退。

【21:00】大批示威者再於漆咸道南聚集及設防線，正與防暴警對峙。

【20:54】佐敦示威者再推進，與防暴警再交戰。

【20:46】有防暴警於加連威老道放催淚。

【20:43】警員於佐敦道夾擊示威者，發射多枚催淚彈

【20:40】警方推進防線，佐敦道示威者後退。

【20:38】防爆警與黑衣人在佐敦薈外激戰逾20分鐘，催淚彈槍聲不斷，黑衣人不停擲汽油彈。黑衣人現已佔據佐敦道及彌敦道交界十字路口。

【20:29】防暴警朝南洋中心發射數枚催淚彈。

【20:27】梳士巴利道的示威者暫已散去。

【20:23】白加士街逾百示威者試圖突破寶靈街口警察防守範圍。警方發射至少一發橡膠子彈。示威者表示要前往理大。

【20:21】多名防暴警在麼地道花園附近的橋上及地面佈防，較早時間曾發放催淚彈。

【20:17】示威者再與警方於彌敦道與佐敦道交界對峙，警方發射多枚催淚彈，示威者亦投擲汽油彈。

【20:15】有警員向理大方向開咪，希望年輕人稍稍上前跟他談話，並說「我唔會傷害你哋」。

【20:15】廣東道柯士甸交界十字路口，有人開始堵路。

【20:06】大批人士登上紅磡繞道，組成人鍊，未知有何下一步行動。

【20:06】大批人士在梳士巴利道舉起雨傘，大叫「救學生」，現場所見不少人沒有裝備，有人只戴一般口罩，並不斷向警方防線推進。

【20:05】理大內，救護員將一名女傷者抬上擔架，救護員呼籲現場人士協助清空路段雜物，準備由正門抬走。

理大校董會主席林大輝呼籲校園內師生盡快離開。（陳欣彤攝） 【20:00】理大校董會主席林大輝呼籲校園內師生盡快離開，指人生安全最重要，不要作無謂犧牲。他又表示，一直有跟校園內的師生溝通，呼籲他們保持克制。他亦曾嘗試進入校園內，但「警方用強光喝止我，唔畀我入去」。他強調一直在背後與警方商討，曾與警方行動處處長蕭澤頤協調，呼籲警方這一刻不要進入校園，給予足夠時間教職員離開。 對於拘捕事宜，林大輝指警方依法辦事，視乎有沒有證據，但強調並非現時說告與不告，強調重視人生安全，不希望理工成為戰場，更不希望事件流血收場。

【20:00】防暴警在尖沙咀梳士巴利道，再發射催淚彈。

【19:59】佐敦道封路至渡船街路口，逾千人堵路，有人掘起磚頭放在馬路作路障。

【19:50】廣東道有零星路障，防暴落車清，並向海傍方向推進，期間有以催淚彈槍枝指向廣東道市民，未有發射催淚彈。

【19:49】尖東多處都有大批人士聚集，聲援被圍於理大內的示威者。有示威者於Hotel Icon外要求路，其後警方連放數枚催淚彈。

【19:37】警方曾向尖東廣場方向發射催淚彈，部份在場人士不適。而警方亦不斷向金馬倫道方向發射防暴槍，該處仍有一批示威者組成傘陣未有散開。

【19:35】再有一批人士在救護員的陪同下離開理大。

【19:33】大批市民正由中環坐船前往尖沙咀方向，亦有人正前往太空館方向，未知他們是否要去聲援理大內的示威者。

【19:29】大量市民經麼地道上天橋表示要前往理大，他們走至科學館道停下。

【19:25】漆咸道南金馬倫道交界示威者後退，防暴警在場戒備。而在柯士甸道，警方銳武裝甲車出動，並施放多發催淚彈，示威者再度後撤。

【19:21】在漆咸道南，示威者仍未撤退，警方裝甲車正從漆咸道南駛至金馬倫道，警方向不同方向發射多枚催淚彈。

【19:18】有黑衣人在柯士甸道焚燒路障，現場火光熊熊。示威者不斷向前推進，有黑衣人於屋頂上擲汽油彈，現時與警方相距約十多米。

【19:05】在佐敦，示威者於柯士甸道與覺士道交界，與警方對峙。有黑衣人投擲多枚汽油彈，警方亦發射多枚催淚彈。

【18:57】在漆咸道南，警員向後退，有黑衣人隨即投擲多枚汽油彈，期間傳出一下爆炸聲。

【18:55】在理大，再有兩人步出理工大學「投降」。

【18:53】在佐敦，速龍小隊推進至柯士甸道，期間發現示威者，即時接連發射多發防暴彈。

【18:51】警員於裝甲車上向金馬倫道發射催淚彈，其後離去。

【18:48】在佐敦，警方發射多枚催淚彈，示威者亦多次擲汽油彈還擊，期後示威者後撤。

【18:46】裝甲車於漆咸道南出動，有警員在車上舉槍，發射防暴槍，示威者後撤。

【18:42】在漆咸道南，有黑衣人向路障掟汽油彈，火光處處。防暴警隨即發射多發防暴彈。

【18:40】一名示威者曾向警員方向靠近，警員曾向他身上發射多次胡椒球彈，隨後多名防暴警增援，發射多次疑似橡膠子彈等，示威者投擲石頭及汽油彈，裝甲車其後駛至現場

【18:35】在佐敦港鐵站外，有示威者於彌敦道上築路障，警方發射催淚彈驅散。

【18:33】漆咸道南警員再開咪，稱「爆眼少女」的眼睛被示威者的彈珠所傷。

【18:28】在理大外，警方開咪，稱向理工大學內的「暴徒」發出命令，聲稱理工大學的校譽被他們毀於一旦，希望在內的理大學生懸崖勒馬，否則會使用武力。

該警員呼籲在內的「暴徒」放下武器，和平出來投降自首。防暴警察隨後播放歌手李克勤主唱的《告別校園時》，又播放陳奕迅的《十面埋伏》。

【18:25】與漆咸道南「戰場」一牆之隔，尖東廣場外有近百人聚集，並無戴上頭盔及眼罩等防護裝備，準備參加晚上7時的「和理非」集會，聲援被困理大的示威者。

【18:22】在理大，入交內支援理大的紅十字志願人員正在撤離。有救護員陪同傷者向警方防線離去。

【18:15】理大旁邊的尖沙咀東巴士總站外，有警員手持AR15自動步槍戒備，AR15為可發射實彈的槍械。

【18:15】有黑衣人上前，於漆咸道南的路障淋液體，警方隨即發射防暴槍。

【18:13】在漆咸道南，警方開咪稱示威者的行為已構成參與非法集結或暴動

【18:12】在佐敦︳大批黑衣人於彌敦道集結，示威者大叫｢救poly啊｣，不斷向理大方向狂奔。警方施放催淚彈驅散。

【18:10】在佐敦，再有一批黑衣人集結，警方施放催淚彈驅散。

【18:10】漆咸道南傳出一下爆炸聲，警方正開咪與示威者對罵。

【18:06】警方於漆咸道南，向示威者傘陣射出數發防暴槍。

【18:05】警方於佐敦站D出口附近施放催淚煙，大批沒有裝備的市民走進站內走避。

【17:56】一批速龍小隊成員由百周年紀念花園出動，向漆咸道南示威者發射胡椒球彈，並於花園內，制服4人，指他們涉嫌參與非法集結。有警員警告記者與警方保持距離，「我哋會用槍指住你哋！」

而稍早時，社總呼籲市民前往百周年紀念花園集合，向理工大學內的人送遞物資。

【17:51】在漆咸道南，大批示威者再度聚集，他們組成傘陣，與警員對峙。有黑衣人掟出汽油彈，現場火光處處。

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【17:41】在漆咸道南，再有黑衣人掟汽油彈及磚塊，現場火光熊熊。

【17:20】 逾百名人士於港鐵佐敦站C2出口排隊進入站內，形成人龍。

【17:15】 警員再次在銳武裝甲車上，以防暴槍向金馬倫道多次發射。

+ 7 + 6 + 5

【17:02】 大部分示威者退至尖沙咀金馬倫道，警員向該處發射多枚催淚彈。

【16:55】在佐敦一帶，有警員以揚聲器向示威者說：「有無練習㗎？掟咗咁耐汽油彈都唔中，好失望囉。」又說：「掟磚嗰個有無食飯？」警員隨即連環開多次防暴槍。水炮車再度發射催淚水柱。

【16:50】警方於加士居道、彌敦道交界發射多枚催淚彈。示威者向警員投擲數枚汽油彈，警員以揚聲器宣布，將以槍械驅散在場人士，至少一人被防暴槍射中受傷。警方於路障發現疑似未點燃的汽油彈，然後將之擲碎。

【16:47】 過百示威者再次在漆咸道南及金馬倫道交界聚集，向前推進。

【16:45】防暴警於彌敦道、長樂街交界舉起黑旗、橙旗，向旺角方向推進。

【16:35】佐敦加士居道一帶仍有衝突，警方已多次施放催淚彈驅散示威者，但示威者仍未撤退。

【16:33】理大的火勢已受控，消防員正撲救。

【16:31】在漆咸道南，大部分示威者已撤退至內街，只剩下約10人留在漆咸道南。

【16:24】警方出動水炮車，並向起火路障射水。期間射出催淚水劑，警員呼籲示威者離開。

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【16:19】在理大，香港中華廠商聯合會樓冒黑煙，傳出多下爆炸聲。

【16:13】有黑衣人向警員投擲汽油彈，警員舉起黑旗，警告會放催淚彈。有警員隨即在天橋上以防暴槍發射多枚子彈，而黑衣人則投擲多個汽油彈，現場多處起火

【16:10】尖沙咀漆咸道南及金馬倫道交界有人遭「私了」，被打至頭破血流。

【16:07】在漆咸道南，示威者嘗試向警員方向推進，警員以揚聲器呼籲他們停止。

【16:02】在尖東，約70人於連接理工大學的行人天橋下靜坐，大部份自稱是家長，指他們的子女正在理大內被困，有人眼泛涙光。

【15:57】大批示威者再於加士居道橋底向前推進。

【15:48】在佐敦，大批示威者聚集於加士居道橋底，有黑衣人掟出汽油彈，防暴警則多次施放催淚彈。但現場仍有大批人士聚集。

伊利沙伯醫院稍早前已緊急呼籲，所有院內病人留在室內安全地點，專科門診病人今日不要前往醫院，病人可於稍後致電診所重新安排覆診。

【15:40】在漆咸道南，警員再以揚聲器向示威者說：「我哋頭先已經拘捕咗你哋好多手足喇。」他呼籲示威者立即與暴力割席，否則「下個拉嘅就係你。」

【15:34】在漆咸道南對峙現場，警員以揚聲器向示威者說：「你哋繼續逗留啦，我人工好高呀，你哋埋單咋。」又開咪指示威者「你哋破壞香港啦！」 示威者隨即指罵警員。

【15:27】在漆咸道南，示威者幾乎遍及整條金馬倫道，目測多達數百人。同一時間，有人在尖沙嘴警署外為示威者禱告，並為香港禱告。其後，警署內舉起黑旗，要求山林道內戴口罩的示威者立即離開。

【15:22】在漆咸道南，示威者搭起傘陣，與防暴警員對峙。警員以揚聲器說，金馬倫道一帶市民正在參與非法集結，呼籲他們立即離開，現示威者報以噓聲及指罵警員。

【15:15】有數名示威者從理大校園內衝出，跑上尖東橋頂嘗試突圍，其中兩人跑到天橋盡頭，最後被防暴警察拘捕。

【15:15】數百示威者在漆咸道南及尖東一帶聚集，部分人向警員方向投擲磚頭，有人用木梯及長竹等築起大型路障。

【15:11】一輛水炮車正在尖東漆咸道南戒備。

【15:10】在尖沙嘴，有約百名市民組成人鏈運送物資設路障，人鏈由彌敦道延至金馬倫道。

【15:06】有大批示威由金馬倫道走出來，於漆咸道南設路障，地上放滿竹棚等雜物。

【15:00】在中環，防暴警在置地、花旗十字路口戒備。

【15:00】示威者在金馬倫道用竹枝及紙皮設置路障。

【14:40】在金馬倫道，有兩名年輕人被制服及搜身。其後警員將他們帶走。

同一時間，警方於中環繼續展開截查行動，多名防暴警在皇后大道中雲咸街交界戒備。

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【14:30】在尖東漆咸道南示威者已全部退後，警員發射催淚彈後突然跑前，再制服一人。

【14:25】數十市民沿德輔道中往上環方向步行。

【14:20】在中環，示威者退回至電車路

【14:18】在佐敦，警方舉起黑旗及橙旗，而對峙的示威者傘陣亦未後退。有黑衣人掟出汽油彈。

【14:12】在漆咸道南，示威者嘗試走近警方防線，警員再發射約20枚催淚彈，示威者以傘擋住。

【14:10】在尖東漆咸道南，仍有大批示威者在馬路上組傘陣，不肯後退，防暴警曾放放多發防暴槍。

【14:06】在中環，示威者組成的傘陣往中環內街後退。

【14:01】水炮車駛入暢運道，同時亦有裝甲車護航。水炮車曾向著火雜物射水，嘗試救熄起火路障。

同一時間，近百示威者再次於尖東走出漆咸道南，高叫口號：「入Poly，救學生。」

【13:59】在理大外，大批防暴警於漆咸道南一帶增援，包括速龍小隊成員。至理大校門前，現場仍在發射催淚彈。有黑衣人於校園內向外掟出汽油彈。校園內亦有黑煙冒出，並傳出爆炸聲，相信是有雜物焚燒。

【13:58】理大門口一片混亂，不少示威者被拘捕，按在地上，但亦有不少人撤回校園內。

同一時間，漆咸道南有多名示威者被捕。

【13:57】防暴警於暢運道天橋不斷推進，並於理大門口拘捕數人。

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【13:55】在尖沙咀漆咸道南，警員向前推進，並發射多發催淚彈，示威者向兩邊散去。

【13:54】在理大對開暢運道天橋，防暴警向傘陣推進，並不斷施放催淚彈、橡膠子彈及布袋彈，部份示威者後退，但仍有部份示威者仍留在橋上。

【13:53】在中環，示威者於馬路上組成傘陣。

【13:50】在理大，大批示威者重整陣型，並於暢運道天橋聚集組傘陣，警方施放多枚催淚彈驅趕。

【13:49】在中環，警員向圍觀上班族稱，「前面嗰啲係違法暴徒，你哋乖，你哋返去返工。」又指大家都「好鍾意返工」，呼籲「可以返office令社會繼續運作。」

【13:44】在漆咸道南聚集示威者向前推進，警員再發射5枚催淚彈。

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【13:41】尖沙咀漆咸道南，示威者再築起傘陣，與防暴警員對峙。

【13:41】在漆咸道南戒備的水炮車，再向理大校園射水，並警告校內的示威者出來投降。

【13:37】太古有現時有近百人聚集，大叫口號「放工，救Poly」。

【13:36】在理大外的防暴警施放多枚催淚彈，將理大的黑衣人驅趕回校園。

【13:33】在中環，警方已舉起藍旗，呼籲IFC天橋上人士離開，稱會清路障及推進。

【13:33】在理大，在校園內的黑衣人再度衝出，目測至少逾百人。

【13:28】在中環，防暴警到民耀街清理路障。

而在伊利沙伯醫院外西九龍走廊，警方再發射催淚彈，並發射橡膠子彈驅散聚集人群。

【13:24】在太古港島東中心對出，有近百人聚集，高叫口號「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」和「解散警隊，刻不容緩」等。

【13:26】防暴警在漆咸道南發射多枚催淚彈，示威者後撤。有警員其後衝出，拘捕至少一名示威者。

【13:24】在漆咸道南的示威者傘陣，約10名防暴警員向示威者方向推進，有黑衣人衝前向防暴警方向掟磚塊及雜物。

【13:22】在中環，示威者高叫口號「救學生、救poly」、「早收工，救poly」。

【13:17】示威者行至漆咸道南，現場有約20名防暴警員持槍及盾戒備，示威者組成雨傘陣對峙。

【13:10】示威者於中環設路障，海傍方向路障至民耀街，另置地與花旗十字路口被堵皇后大道中仍有車通行。

【13:09】人群由堪富利士道出發，高叫「去Poly救學生！」

【12:50】中環有示威者走出干諾道中

【12:45】 示威者在油麻地彌敦道設置路障。

【12:40】中環 citibank對出十字路口均有路障，近百示威者站出馬路，高叫「香港人，報仇」、「香港人，救poly」口號，並叫其他在行人路人士走出馬路

【12:34】網民再發起於中環「和你lunch」，德輔道中電車路有卡板。

【12:27】漆咸道南防暴警察防線後退回原來位置

【12:23】多發催淚彈射入理大校園平台

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【12:21】理工大學範圍，近百人嘗試突圍，但在水炮車及催淚彈攻勢下未有成功。

【12:10】網民再發起於太古「和你lunch」，太古英皇道中國銀行自動提款機拉閘，目前提款只可以在櫃位辦理。銀行工作人員表示，「暫時仲開。」

【12:04】伊利沙伯醫院外西九龍走廊現場遺下大量彈殻，有往伊院人士吸入催淚煙不適，警方已封鎖現場。

【11:59】警方呼籲於香港理工大學校園內的人立刻放下武器或危險品，並除下防毒面具，和平有序地循暢運道南橋的馬路橋面離開，過程中必須聽從警方指示分批進行，切勿衝擊警方防線。

【11:57】警員於伊利沙伯醫院外驅散記者到行人路，期間擎槍問記者：「係咪想中槍？」

【11:51】警員於伊利沙伯醫院外多次開槍，相信是橡膠子彈或布袋彈。

【11:46】伊利沙伯醫院外示威者推進天橋，有示威者頭部中槍

【11:35】 警員在佐敦西九龍走廊天橋舉起橙旗黑旗，向佐敦道連環發射多枚催淚彈。

【11:31】佐敦逾百名示威者高呼「救poly！」並向伊利沙伯醫院方向前進。

【11:20】消防接報前往柯士甸道處理一宗一級火，但消防車被路障阻礙。

【11:13】佐敦彌敦道及柯士甸道交界仍然設有路障，交通擠塞。有司機向示威稱「車上有老人家」，示威者隨即協助清理部分路障，讓該車輛通過。

【11:11】彌敦道近清真寺示威者向佐敦方向前行。

【11:05】警員在尖沙咀警署，以揚聲器呼籲在彌敦道的示威者「上返行人路」。

【10:58】 九龍清真寺對開彌敦道有大批黑衣示威者聚集，轉入金馬倫道商討下一步行動

【10:55】尖沙咀警署繼續有警員舉起黑旗

+ 10 + 9 + 8

【10:53】警員在柯士甸路及彌敦道交界發射催淚彈

【10:45】 美麗華廣場外百名示威者築路障

【10:30】尖沙咀示威者轉入柯士甸路，警方施放催淚彈

【10:24】 佐敦道Starbucks已遭嚴重破壞

【10:20】示威者在彌敦道點火做路障，退回金巴利道

【10:12】防暴警察到場，示威者退到栢麗大道

【10:10】原先在金馬倫道的示威者，退至彌敦道清真寺外

【10:06】速龍小隊在金馬倫道加拿分道十字路口駐守

【10:01】尖沙嘴金馬倫道警方舉起藍旗推進

【09:59】 數輛警車停泊在佐敦道，有人用磚頭掟向警車；一名防暴警員一度下車視察，現全部警車已經駛離。

【09:55】彌敦道及佐敦道交界有近50人聚集，十字路口已被雜物堵塞。

【09:44】約30名示威者在佐敦彌敦道，再次以磚頭等築起路障，警方繼續開咪呼籲他們離開。

【09:42】尖沙咀金馬倫道，警方舉起橙旗，與對面一批示威者對峙

【09:35】在佐敦警方以揚聲器宣布在場人士正在參與非法集結，呼籲全部人離開。

【09:34】佐敦有警員拆除路障，示威人士四散。

【09:31】近70人在佐敦柯士甸道聚集，並以鐵馬等雜物築起路障堵路，20防暴警落車

【09:14】 科學館道不能進入麽地道，警員用盾壓地發出響聲，稱此處為警察封鎖線不能通過；大批警車由彌敦道駛向尖東

【08:57】三名穿上便服的中年人路經漆咸道南時，被要求舉高雙手、逐個人走向警方防線。

+ 6 + 5 + 4

​【08:50】大批防暴警察在尖東南洋中心外戒備。



【08:47】 警員在麼地道進行拘捕行動，再制服至少兩名黑衣人，又高聲喝令要求記者退後，「推返出去！唔畀佢哋喺度！我講咗唔畀佢哋喺度！出返去！」



【08:40】理大附近，大部分示威者已退回理大校園。

【08:32】示威者一度分別沿漆咸道南及科學館道離開，警方從多方面向人群施放多枚催淚彈。

+ 19 + 18 + 17

【08:25】尖東南洋中心外逾50人雙手抱頭坐地懷疑被拘捕，被檢查身分證及學生證

【08:17】理大附近示威者沿正門前往暢運道

【07:48】清潔工人在旺角彌敦道及亞皆老街交界清理路障。現時亞皆老街及彌敦道往油麻地方向行車線可行車。

【07:30】三名身穿黑衣的女性在朗豪坊外被防暴警員搜身及搜查隨身物品，及後全部獲放行

【07:13】約30名防暴警員在彌敦道及亞皆老街交界落地，清理路障

【07:07】 現場人士稱，該名女士的電話被拆爛，零件已散落一地。

【7:01】旺角亞皆老街朗豪坊外，有一名女士疑偷拍示威者大頭照，被要求刪除照片，惟她拒絕。一群示威者試圖搶奪她的電話，期間發生推撞，女士一度倒地。

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理大陷火海狀況↓↓↓↓↓↓↓