【11.18港九直播】理大火後一片狼藉　警在附近再放催淚彈驅散

在香港理工大學附近，由昨（17日）中午開始成為「戰場」，警方出動兩架水炮車及裝甲車，與黑衣人對峙及激戰。至昨深夜，戰線延伸至油尖旺一帶，警方不斷發射催淚彈驅散黑衣人。警司劉肇邦一度表示，如果示威者仍以汽油彈、弓箭、汽車等「致命武器」襲擊警方，否則警方會以實彈武器還擊。

衝突至今（18日）仍未平息，凌晨5時許，有防暴警攻入理大，理大有示威者擲燃燒彈還擊。據知有示威者被制服，理大平台一度一片火海。