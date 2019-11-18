【11.18港九直播】理大火後一片狼藉　警在附近再放催淚彈驅散

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在香港理工大學附近，由昨（17日）中午開始成為「戰場」，警方出動兩架水炮車及裝甲車，與黑衣人對峙及激戰。至昨深夜，戰線延伸至油尖旺一帶，警方不斷發射催淚彈驅散黑衣人。警司劉肇邦一度表示，如果示威者仍以汽油彈、弓箭、汽車等「致命武器」襲擊警方，否則警方會以實彈武器還擊。
衝突至今（18日）仍未平息，凌晨5時許，有防暴警攻入理大，理大有示威者擲燃燒彈還擊。據知有示威者被制服，理大平台一度一片火海。
示威者昨日(11月17日)與校方在理大校園對抗，自昨日中午開始成為「戰場」，警方出動兩架水炮車及裝甲車，與黑衣人對峙及激戰。至昨深夜，戰線延伸至油尖旺一帶，警方不斷發射催淚彈驅散黑衣人。衝突至今（18日）仍未平息，凌晨5時許，有防暴警攻入理大，理大有示威者擲燃燒彈還擊。
【08:40】理大附近，大部分示威者已退回理大校園。
【08:32】示威者一度分別沿漆咸道南及科學館道離開，警方從多方面向人群施放多枚催淚彈。
【08:25】尖東南洋中心外逾50人雙手抱頭坐地懷疑被拘捕，被檢查身分證及學生證
【08:17】理大附近示威者沿正門前往暢運道
【07:48】清潔工人在旺角彌敦道及亞皆老街交界清理路障。現時亞皆老街及彌敦道往油麻地方向行車線可行車。
【07:30】三名身穿黑衣的女性在朗豪坊外被防暴警員搜身及搜查隨身物品，及後全部獲放行
【07:13】約30名防暴警員在彌敦道及亞皆老街交界落地，清理路障
【07:07】 現場人士稱，該名女士的電話被拆爛，零件已散落一地。
【7:01】旺角亞皆老街朗豪坊外，有一名女士疑偷拍示威者大頭照，被要求刪除照片，惟她拒絕。一群示威者試圖搶奪她的電話，期間發生推撞，女士一度倒地。
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理大陷火海狀況↓↓↓↓↓↓↓
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