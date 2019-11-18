【11.18】理大學生會批校方冷處理　許智峯指示威者有中學生

理大校園內外的警民衝突持續一日一夜，至今早仍未平息。民主黨立法會議員許智峯今日（18日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》電話訪問時表示，估計理大校內昨晚有約千人被困，部分是中學生，曾嘗試與警方溝通但不果。 理大學生會長廖建鈞批評理大校方對校內發生事件冷處理，即使理大校長滕錦光指願意與理大生同行但亦來得太遲，令事件惡化。

今早防暴警再次以催淚彈向理大發動攻勢。（鄭子峰攝）

許智峯表示，昨晚七時許進入理大校園，估計校內有約一千名示威者當中部分是中學生，估計部分人年齡更不足15歲，有人面對被警方圍捕感害怕。他說校內示威者希望離開校園範圍，避免與警方正面衝突，但昨晚警方一邊呼籲示威者從指定渠道離開理大，另一邊卻向離開者發動攻勢。

許智峯稱，曾建議警方先行後退讓示威者和平離開減少傷亡，但被警方拒絕，目前他只能與示威者留在校內至最後。

理大社會政策研究中心主任鍾劍華亦通宵在理大校外，表示曾在校園出入口希望接觸警隊指揮官，但換來警員不斷用電筒照射。

理大校園外繼續烽煙四起。（鄭子峰攝）

理大學生會批校方冷處理致事件惡化

理工大學校長滕錦光清晨透過公關向傳媒發表錄影講話，稱獲警方承諾若示威者不主動攻擊，警方會暫緩攻勢，容許校內人士和平離開校園；如果有學生被捕，他會陪同到警署確保有關個案獲公平處理。廖建鈞認為，目前理大的處境比上周中大警民衝突有過之而無不及，所有出入口均被警方封阻，校內示威者均擔心有被捕風險。

廖說，目前學生會角色被動，只能持續收集校內示威者個人資料，尋求律師支援，估計仍有最少500名示威者在校內，物資也無法順利進入。他又指，即使校長滕錦光聲稱願意與理大學生同行，但來得太遲，認為校方一直冷處理，是事件惡化主因。

曾任理大學生會署理會長的胡國泓接受港台訪問時表示，現時理大示威者正考慮突圍或死守，校內仍有食水供應，但只有急救員可為示威者作簡單急救。對於校長建議，胡國泓認為不符合安全離開的原則。