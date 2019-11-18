【11.18市況】警方於佐敦射催淚彈　伊院衞生署診所籲病人勿前往

反修例風波持續超過五個月，理大附近自昨（17日）中午開始，有大批黑衣人與警方爆發激烈衝突，至今仍未平息。 康文署宣布，多個油尖旺區的設施關閉，包括香港歷史博物館、香港科學館、香港太空館等；而醫管局則表示，公立醫院的急症室及住院服務目前大致正常，若未能如期應診，可另約診症時間，已沒有藥物則可致電有關診所。土地審裁處及勞資審裁處進行的所有聆訊已或將押後至另訂的日期。

伊院表示，由於警方在伊院正門的加士居道施放射催淚彈，請同事避免外出以及立刻留在醫院安全地方。(伊院通 - QEH員工資訊台圖片)

【18:32】入境事務處宣布，現因應公共交通服務受阻及其他可能出現的特殊情況，其餘八間智能身份證換領中心（換證中心）將於晚上9時暫停服務。

【18:25】醫院管理局表示，基於病人及員工安全考慮，醫管局轄下油麻地賽馬會普通科門診診所及廣華醫院全科門診部今日的夜診服務將會暫停，已經預約的門診病人，請稍後另約診症時間。至於其餘21間提供夜診服務的普通科門診診所將會在完成診治已預約的病人後提早關閉。



另外，香港紅十字會輸血服務中心（中心）的旺角捐血站、銅鑼灣捐血站、觀塘捐血站及荃灣捐血站將於晚上7時起暫停服務。

【17:40】入境事務處宣布，由於旺角一帶發生特別事故，西九龍智能身份證換領中心將於晚上六時關閉。

【16:50】康樂及文化事務署宣布，因應附近出現的特殊情況，油尖旺區的九龍公園內所有設施（包括油尖旺區康樂事務辦事處、九龍公園體育館和九龍公園游泳池）、官涌體育館、 京士柏曲棍球場、京士柏遊樂場網球場、香港歷史博物館、香港科學館、香港太空館、尖沙咀公共圖書館、油麻地公共圖書館、香港文化中心和油麻地戲院現正關閉。所有公眾泳池（包括離島區的東涌游泳池）則開放至第二節休池時間完畢後關閉。至於離島區的其他陸上康樂設施則於晚上8時陸續關閉。康文署各區所有圖書館的學生自修室將提早於下午8時關閉。

除香港文化中心和油麻地戲院現已關閉外，所有表演場地均由下午6時起提早關閉或開放至節目完結。

+ 14 + 13 + 12

【16:09】衞生署宣布，鑑於油麻地的情況，署方轄下油麻地牙科診所夜診服務今日將暫停。已預約的病人將獲重新安排覆診。

【15:05】衞生署宣布，鑑於油麻地的情況，署方轄下當區的日間診所已提早關閉，或為已抵達病人完成診治後提早關閉。已預約的病人今日不要前往診所，亦無須擔心急於前往應診，病人可稍後致電診所重新安排覆診。

受影響的診所為：油麻地長者健康中心、油麻地胸肺科診所、油麻地男性社會衞生科診所、油麻地女性社會衞生科診所、油麻地牙科診所、油麻地牙齒矯正科診所、油麻地母嬰健康院，以及油麻地皮膚科診所。

【14:18】醫院管理局表示，由於醫院鄰近地區發生特別事故，伊利沙伯醫院緊急呼籲所有院內病人留在室內安全地點，專科門診病人今日不要前往醫院，病人可於稍後致電診所重新安排覆診。另外，醫管局轄下紅磡診所今日已暫停服務，已經預約的門診病人，請稍後另約診症時間。

【13:33】司法機構宣布，因應佐敦及一帶附近的情況，除主審法官或司法人員另有指示外，原訂今日（18日）及直到將另行通知的日子為止於土地審裁處及勞資審裁處進行的所有聆訊已或將押後至另訂的日期。與訟有關人士應留意公布。另外，兩個審裁處的登記處及辦事處今日亦已關閉，直至另行通知。

+ 13 + 12 + 11

【13:05】醫院管理局呼籲公眾，以病人福祉為優先考慮，合力確保公立醫院維持正常服務。目前多個地區正出現不同程度的交通狀況，出入公立醫院的通道受阻，醫管局呼籲公眾避免堵塞醫院鄰近道路，影響病人服務。發言人表示：「個別醫院的運作及病人的運送和轉院服務，目前已受到不同程度的影響，局方亦擔心病人食物、血液及其他物資的運送情況，尤其是病人樣本的緊急運送服務將會受交通阻延。」



【12:59】中國工商銀行（亞洲）有限公司宣布，因應最新情況，尖沙咀分行今日提早暫停營業。提早暫停營業的分行包括：尖沙咀分行。另外，今日服務暫停的分行包括：西灣河、尖沙咀東、佐敦、油麻地及旺角分行。

【11:55】伊利沙伯醫院在社交網站貼文稱，由於警方在伊院正門的加士居道發射催淚彈，請同事避免外出以及立刻留在醫院安全地方。

【09:32】醫管局發言人表示，基於各區出現不同程度的交通狀況，今日部分醫院及診所服務，包括非緊急手術，或會因員工未及上班而受影響。公立醫院的急症室及住院服務目前大致正常。發言人提醒，若病人今日未能如期應診，可於稍後致電診所另約診症時間，病人無須擔心及急於前往應診。如病人已沒有藥物，請致電有關覆診診所。醫管局重大事故控制中心會繼續密切監察情況，適時協助服務調配安排。



【09:00】 康文署宣布，因應附近出現的特殊情況，油尖旺區的九龍公園內所有設施，包括油尖旺區康樂事務辦事處、九龍公園體育館和九龍公園游泳池、官涌體育館、 京士柏曲棍球場、京士柏遊樂場網球場、香港歷史博物館、香港科學館、香港太空館、尖沙咀公共圖書館、油麻地公共圖書館、香港文化中心和油麻地戲院現正關閉，以確保場地使用者及員工的安全。署方會密切留意情況，適時公布轄下場地的安排。