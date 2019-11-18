【11.18】教育局宣布︰全港學校周二繼續停課

教育局特別宣布︰鑑於路面及交通仍有不穩定因素，以及給予學校充分時間為復課做好準備，全港學校包括幼稚園、小學、中學及特殊學校，明日（19日‬）繼續停課。至於幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校將停課‪至星期日‬（‪24日‬）。

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教育局表示，全港學校包括幼稚園、小學、中學及特殊學校明日（19日‬）繼續停課。按現時情況，中小學及部分特殊學校計劃於星期三（20日‬）恢復上課，請留意教育局進一步公布。至於幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校將停課‪至星期日‬（‪24日‬）。

停課期間，學校必須保持校舍開放，家長如有需要可將子女送返學校。學校應安排教職員在安全可行的情況下返回學校照顧學生，與家長保持溝通，並在安全的情況下方可安排學生返家。

小一自行分配學位註冊日期延長至‪‪22日

獲得小一自行分配學位的兒童，其家長原定須於‪本星期三‬或星期四（‪20日‬或‪‪21日‬‬）學校辦公時間內，前往所申請的小學辦理註冊手續。鑑於近日的社會狀況，有關的註冊日期現延長至‪‪本星期五‬‬（22日‬‬）（即11月20至22日）。家長若因要事或交通情況影響，未能在上述指定期間辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位論。

教育局再次提醒學校應為復課做好準備，因應各種突發情況，就上課安排擬定校本應變措施，並盡早通知家長。如個別學校有特殊情況，亦可主動聯絡教育局，教育局會按需要提供適切支援。教育局再次提醒學生應留在家中，不要在街上流連，遠離危險，更切勿參加違法活動。