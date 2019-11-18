【11.18．理大】民主派籲雙方克制　緊急約見林鄭月娥

理工大學昨今兩天彷如「戰場」，24名民主派議員今（18日）發聲明作緊急呼籲，指理工大學一帶經歷兩日攻防戰，局面今早仍膠着，一眾議員極度焦慮，呼籲警方及示威者克制，勿惡化局勢。泛民又呼籲理工大學校長滕錦光及校董會主席林大輝等，以守護師生和校園為己任，站在最前線與政府斡旋調停，確保事件和平落幕。 民主派會議召集人陳淑莊表示，民主派議員要求與特首林鄭月娥緊急會面，處理現時理大的情況。陳淑莊稱，得知校園內有不少傷者，更有不少醫護人士，故要求林鄭以人道立場，盡快安排安全通道讓他們離開並且獲得救治。另外有指警方將被捕人士帶上火車，陳淑莊同樣促請警方盡快交代清楚，他們將會被送至何地。

11月18日凌晨，多位泛民紅磡見記者，呼籲特首林鄭正視「人道危機」。（余俊亮攝）

泛民於聲明中緊急呼籲雙方克制，如上周中大情況般警方及示威者各退一步，可即時緩和氣氛，勿讓局勢惡化。基於人道精神，警方須先容許校園內的傷者離開，馬上送院治理，不得延誤。民主派議員要求警方放行自願離開理工校園的人，亦譴責警方濫捕，尤其無理拘捕義務急救人員及社工。

聲明又呼籲理工大學校長滕錦光、校董會主席林大輝等相關人士，應繼續以守護師生和校園為己任，站在最前線與政府斡旋調停，確保事件和平落幕，而泛民會繼續在理工校園內外致力斡旋，謀求一個和平出路。泛民籲國際社會響應，敦促港府克制，停止警暴及衝擊大學校園。他們又希望特首林鄭月娥及政府應珍惜年輕人的赤誠，切勿傷害香港的未來。

泛民曾到紅磡要求見指揮官不果

今早凌晨近2時，多名泛民議員及天主教香港教區輔理主教夏志誠到紅磡，要求與指揮官見面，盼能緩和局面，惟遭防線警員呼喝，警告議員不要參與暴動。3時許，泛民議員包括譚文豪、區諾軒、郭家麒等於紅磡一帶見記者，指理大校園一帶正發生「人道危機」，籲林鄭立即正視，避免發生嚴重後果。