【11.17】警方開實彈阻私家車從後撞向警員　首警告會以實彈還擊

本周日（17日）黑衣人示威衝突由理工大學擴散至全港多區，至周一（18日）凌晨仍有多區有堵路，黑衣人與警方對峙。警方周日深夜在官方Facebook表示，在晚上10時許，警員在柯士甸道布防時，有人駕駛一架白色私家車企圖從後撞向警員，被一名警員發現，開了一槍實彈阻止，私家車其後逃去。 警司劉肇邦在聲明中警告「暴徒」，如再使用汽油彈、箭或汽車襲擊警方，將會以最低武力還擊，包括發射實彈槍，是6月爆發示威以來首次作出實彈警告。

我們會在別無選擇的情況下，會使用所需最低武力，包括使用實彈還撃。 警司劉肇邦

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否認在出口放催淚彈 指「暴徒」在出口放火

劉肇邦表示，周日晚上9時半，因應理大內的設施受到破壞，多個實驗室的危險品被偷走，因此警方呼籲理工大學內所有人，立即由北面李兆基樓旁邊Y出口離開，並且聽從警方指示。他指警方當時正在部署下一步行動，但在社交媒體就出面批評警方一方面呼籲各人由Y出口離開理工大學、但就在Y出口發射多枚催淚彈的言論，他澄清絕無此事，「事實上有暴徒喺Y出口附近放火，導致現場煙霧瀰漫」，警方對此罔顧別人生命行為予以譴責。

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警告勿用汽油彈、箭、汽車襲警 否則開槍

劉肇邦表示，在周日晚上約10時，警方於柯士甸道設防線。警方防線當時正向漆咸道南方向推進，「期間有暴徒駕駛一架白色私家車，蓄意從後撞向警員。在場警員發現後方有私家車衝向他們，一名警員向這私家車開了一槍。」他指該私家車立即調頭，並沿柯士甸道往尖東方向逃去，「警方嚴厲譴責冷血暴徒此等仿傚恐怖主義的行為。」

劉續指，對任何暴力違法的案件，特別是會對人群造成嚴重傷害的襲擊，定必全力調查。「我在此警告暴徒，不要再用汽油彈、箭、汽車或任何致命武器攻擊警務人員，並停上所有襲擊行為。如果他們繼續此危險行為，我們會在別無選擇的情況下，會使用所需最低武力，包括使用實彈還撃，警方警告任何人切勿以身試法。」