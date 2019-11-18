【禁蒙面法】新法被裁違憲　首兩名被控被告案押後1月再處理

高等法院今早（18日）判詞裁定法庭裁定緊急法在「危害公安」的情況下使用屬違反《基本法》，《禁蒙面法》亦違憲。兩名男女在實施《禁蒙面法》後的凌晨，涉在藍田堵路時，疑戴有口罩被捕，成為首兩名被控蒙面罪的人士。案件下午在觀塘法院提訊，經控辯雙方商議後，裁判官批准案件押至下年1月17日，考慮相關事宜，而被告以原有條件保釋。

兩被告同時亦被控非法集結

男被告吳隆平，18歲，城大學生；及女被告蔡玉雲，38歲，無業，兩人同被控一項非法集結罪，另各被控一項在身處非法集結時使用蒙面用品罪。

控罪指兩人於2019年10月4日及5日，在藍田啟田商場外，與其他不知名人士集結在一起，作出擾亂秩序行為或作出帶有挑釁性的行為、侮辱性或挑撥性的行為，意圖導致任何人合理地害怕集結的人會破壞社會安寧，或害怕他們會藉以上行為激使他人破壞社會安寧。

另外，兩人被控於上述時間及地點非法集結時，無合法權限或合理辯解而使用相當可能阻止識辨身份的蒙面用品，即一個耳掛式口罩。

兩被告在新法生效不久被捕

據悉，二人於晚上11時半在藍田啟田商場外，用雜物設置路障，企圖堵塞馬路，警方在零晨新法生效後作驅散時拘捕二人。男被告當時疑戴著藍色普通口罩，女被告涉戴著一個黑色絨布口罩。

控方稱高等法院今早裁定《禁蒙面法》違憲，高院並會於本周三聽取控辯雙方陳詞，商議因裁決需作的補救及擠助等。而本案的裁判官徐綺薇，最後亦准本案押至下年1月17日再訊，考慮相關事宜，被告准以原有條件保釋。

案件編號：KTCC1794/2019