【逃犯條例】李國麟指《禁蒙面法》失敗　批林鄭不斷「製亂」　

反修例運動持續多月，衛生服務界立法會議員李國麟今（17日）在港台節目《給香港的信》表示，特首林鄭月娥一直無視公眾意見，不僅沒回應市民的五大訴求，更引用《緊急法》實施《禁蒙面法》，以為可對示威者產生威懾作用，但事實上只激起「和理非」示威者，認為《禁蒙面法》是完全失敗。 他批評林鄭不斷強調要「止暴制亂」，卻不斷縱容警察的不合理行為，批評政府霸權野蠻及製造混亂，而非恢復和平與社會秩序。

李國麟稱，不少受傷的示威者擔心其身份可能會被披露，甚至會被捕而選擇不到醫院尋求專業醫療服務，情況令人感遺憾。（資料圖片）

李國麟提及，最近警方在沒有通知的情況下闖入醫院病房逮捕示威者，影響醫院的日常臨床工作，亦令患者的私隱受影響。他又指，近日有自願的急救人員遭警方拘捕，更有急救人員的背部被催淚彈嚴重燒傷，強調因急救人員被逮捕和受傷，令受傷示威者無法獲得即時救援，傷勢不必要地延誤。李國麟認為，不少被送往醫院的被捕示威者，其醫療請求被無理地拖延甚至忽視，質疑有關做法違反人道主義原則。

他又指，不少受傷示威者擔心身份可能遭披露，甚至會被拘捕而選擇不到醫院尋求專業醫療服務，情況令人遺憾。他亦指有大學早前進行的香港人心理健康水平調查結果顯示，平均得分為46.41，屬2012年來香港人心理健康調查以來的最低水平。