【三罷】學生涉在將軍澳以單車阻路　被控件擾亂秩行為等罪提堂

社會新聞
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網民上周發起「晨曦行動」在各區堵路，21歲學生涉在將軍澳公路以單車阻路，並攜有鐵鎚，被控一項在公眾地方作出擾亂秩序行為，及管有攻擊性武器罪。被告今（18日）出院即被帶上庭，在觀塘裁判法院提堂。裁判官批准他以2000元現金保釋，期間不得離港及遵守宵禁令，案件押至下年1月13日再訊，以翻查行車記錄片段及尋找目擊司機。

被告張君龍(白恤衫)離開法庭時行動不便。(馮家淇攝)

被告張君龍，21歲，庭上報稱香港高等教育科技學院一年級生，今剛出院。他被控一項在公眾地方作出擾亂秩序行為，及管有攻擊性武器罪。

控罪指，他於本月13日在將軍澳公路往九龍方向將一部單車掉到馬路上堵塞道路，意圖激使他人破壞社會安寧。另外指他在上述日期及時間，管有一個黑色手柄鐵鎚，意圖將其作非法用途使用。

涉在將軍澳以單車堵路

據悉，被告在當日在將軍澳公路以單車堵路，當時路上已有數架單車，使車龍延至50米。有警車巡邏現場時發現被告，並追截他到案發現場50米外拘捕。

裁判官徐綺薇批准他以2000元現金保釋，期間不得離港、到警署報到及遵守宵禁令，案件押至下年1月13日再訊，以翻查行車記錄片段及尋找目擊司機。

案件編號：KTCC1994/2019

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