【11.18理大】凌晨回校了解情況　滕錦光：已協助45位留守者離開

理工大學校長滕錦光周二（19日）凌晨到校內了解情況，他表示暫時未清楚仍有多少理大學生在校園內，呼籲仍然在校內的人士離開，並透露各方已協助45位留守在理大的示威者離開理大。

多名中學校長、立法會議員及學者進行協調後，警方對18歲以下學生不作即場拘捕，但保留追究的可能；至於留守在理大的18歲以上人士，警方會立即拘捕。

滕錦光稱，凌晨離開理大的示威者仍須根據協調安排，完成警方登記手續，接受警方的執法程序，分別遭到拘捕或不作即場拘捕。他說，原本計劃周一（18日）進入理大，但警方認為現場環境有危險，因此他改為透過錄影片段向學生作出勸籲。

滕錦光表示，對校園設施受到嚴重破壞感到難過痛心，暫時未知設施何時復原。

理工大學包括校董會主席林大輝、校長滕錦光、常務及學務副校長陳正豪以及行政副校長盧麗華周一（18日）發聲明指，已於當日下午2時45分與警方的蕭澤頤行動處處長見面，商討如何可以盡快以和平方式解決今次事件 ，並提出校方特別關注無論警方採取任何行動，必須顧及所有人士的人身安全，避免有人在行動中不幸受傷，甚至死亡；又應避免將校園變成戰場。校園內儲有危險物品，一旦受到破壞，後果嚴重。