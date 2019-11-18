【11.18理大】葉建源引警方：18歲以下學生不拘捕　拍照及記資料

撰文：陳欣彤
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理大校園一連兩日上演激烈攻防戰，校園內的示威者去留備受關注，四十中學校長18日下午召開聯合記者會表示，約來自40多間中學的100名中學生正身處理大之內，希望他們平安離開理大戰場。
18晚，與二十位中學校長在理大作斡旋的教育界立法會議員葉建源透露，經與警方協調後，警方同意作特別安排，包括學生倘在18歲以下，可到特定位置由校長接走，警方不會進行拘捕，但會拍照和記下身分證資料，警方保留追究可能。
現場所見，部分理大內的中學生，已被學校校長識別及帶離開理大。
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葉建源在FACEBOOK指，和第一批進入的校長已與學生會面，並邀請幾位律師當場提供法律援助。他引述「最新消息」，指校長代表經與警方協調，有以下安排：
學生如18歲以下，可到特定位置（盡快通知），由校長接走。警方不拘捕，拍照和記下身分證資料後（康達徑花園球場），可直接離開回家。警方保留追究的可能。
18 歲以上立即拘捕，校長可陪同拘捕過程。律師會到登記地點協助。
現場所見，有疑似中學生的年輕人先被記下名字，等待後有成人陪同離開，經過康莊道步離理大，深夜12時20分第一批中學生離開，12時30分是第二批。其中有人腳踝位置受傷，一拐一拐地步出校園，需二人持着行走。
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