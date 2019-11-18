【11.18理大】葉建源引警方：18歲以下學生不拘捕　拍照及記資料

理大校園一連兩日上演激烈攻防戰，校園內的示威者去留備受關注，四十中學校長18日下午召開聯合記者會表示，約來自40多間中學的100名中學生正身處理大之內，希望他們平安離開理大戰場。

18晚，與二十位中學校長在理大作斡旋的教育界立法會議員葉建源透露，經與警方協調後，警方同意作特別安排，包括學生倘在18歲以下，可到特定位置由校長接走，警方不會進行拘捕，但會拍照和記下身分證資料，警方保留追究可能。

現場所見，部分理大內的中學生，已被學校校長識別及帶離開理大。