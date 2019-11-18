【11.18】曾鈺成進入理大與示威者對話　承諾出去後不受粗暴對待

理工大學外的示威衝突由周日持續至仍未結束，全城關注在內示威者的情況。前立法會主席及前中學校長曾鈺成、香港大學法律學院首席講師張達明等人，今晚（18日）現身理工外與警方周旋，希望協助校園內想離開的人可安全地離開。 張達明接受《香港01》查詢時表示，警方已答允讓他們進入理大範圍，進行斡旋，正等待警方安排。被問到入理大後希望達到甚麼目標，例如游說學生離開，他說「入咗去至講」。 晚上10時40分，曾鈺成張達明等人進入康莊道香港消防總部大廈，該處是眾中學校長自八時許商討進入理工校園的地方。20分鐘後，晚上11時，曾鈺成、張達明、鄭承隆等人從大廈步出，從從康莊道進入理大校園對話。

曾鈺成、張達明等人進入理大與示威者對話。（梁鵬威攝）

【23:25】張達明向示威者表示，法律上，如示威者純綷在理大內逗留，警方如無證據，很難作出檢控。張達明說，無法保證示威者出去後不受拘捕，這不在他們控制範圍之內，但一般經驗，就算示威者被拘捕，保釋後不會被檢控。他又向示威者保證，示威者出去期間或之後，不會受到暴力對待。

理工大學內的示威者與警方衝突已超過一天，惹起全城關注，多名政界及教育界人士欲介入調停，希望可協助示威者安全離開校園。香港願景計劃研究員馮智政在facebook帖文：「張仁良校長指，曾鈺成，林大輝，張達明入緊去poly幫忙周旋，希望讓想走的人可以安全出去，但應該都會被捕。曾鈺成、張達明現時於現場同警方傾緊。」

張達明接受《香港01》記者電話訪問表示，現正於理大之外，等候警方安排進入校園。他說，待進入理大後，才向外界交代情況，目標是「希望想走的人可以安全離開」。

曾鈺成似乎亦不想在進入理大前多說，向記者表示「暫時無嘢可以講」。

曾鈺成和張達明等人進入理工大學。（梁鵬威攝）

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在理大附近，理大校董會主席林大輝正與社署人員商討進入理大後行動。他呼籲校園內師生盡快離開，認為人命安全最重要，不要作無謂犧牲，又指一直有跟校園內的師生溝通，呼籲他們保持克制。

他說，自己曾嘗試進入校園內，但「警方強光喝止我唔俾我入去」。他強調一直在背後與警方商討，指曾於警方行動處處長蕭澤頤協調，呼籲警方這一刻不要進入校園，給予足夠時間教職員離開。對於拘捕事宜，林大輝指警方依法辦事，視乎有沒有證據，但強調並非現時說告與不告，強調重視人命安全，不希望理工成為戰場，更不希望事件流血收場。