【11.19】部份示威者繼續留守理大　葉建源：校內環境相當差

示威者佔據理工大學校園今日（19日）踏入第三日，仍有大批人留在校內。昨晚（18日）數十中學校長成功勸走一批未成年中學生示威者，警方未有作出拘捕，只拍照和記下身份證資料，同時保留追究可能。 立法會教育界議員葉建源昨晚曾與一批中學校長進入理大校園，他接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，校內仍有示威者對離開感猶疑，甚至斬釘截鐵稱不會離開，形容校內環境相當差。

有被困示威者陸續離開理大校園。（李澤彤攝）

理大校長滕錦光繼昨日發表視像講話後，今日（19日）凌晨終現身校內了解情況，表示凌晨離開理大的示威者仍須根據協調安排，完成警方登記手續，接受警方的執法程序，分別遭到拘捕或不作即場拘捕。理大學生會會長廖建鈞對校長今日才現身感失望，估計校內仍有二、三百人，同時面對斷糧、物資無法送達。他認為被警方不應被假定為仍留下的示威者為暴動罪犯人，指稱只是希望保護校園，部分人稱若不被控告暴動，會願意離開。

至於昨晚與一班中學校長協助留校中學示威者離開的葉建源估計，有約200名中學示威者已回家。他表示，警方雖然承諾不會即時拘捕，但將來仍有可能追究。他說，昨晚接觸的學生示威者中，部分人仍希望繼續留守，與其他人齊上齊落，也有人對警方承諾沒有信心；同時亦有人情緒十分激動，皆因連日來也無法找到出路，認為校內需要醫療及情緒支援。