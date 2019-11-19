【11.18理大】眾中學校長爭取逾七小時　終帶數十被困學生離開

理工大學一帶連日來衝突未止，多名示威者包括中學生被困校園內，一眾中學校長著急不已，昨（18日）與教育界立法會議員葉建源召開記招，呼籲政府與警方允許校長及輔導人員進入理工大學把學生平安地接走。記招後眾校長不希望「再拖下去」，下午五時許商議到理工大學面見學生，眾人其後七時坐小輪到尖東，至今（19日）凌晨成功把數十名學生帶離理大校園，共歷時七個多小時。有家長把子女接走時熱淚盈眶，更深深擁抱。

獲放行學生記下資料後休息。（陳欣彤攝）

今晨數十中學生獲放行

今晨近零時，多名校長𢹂多名年幼學生於科學館徑與康莊道交界，被警方記下資料及搜袋。於零時二十分起，約有數十名學生在成人陪同下離開，有數位學生身上帶傷，有一男子走路一瘸一拐需兩名成人攙扶。獲放行學生大多身形矮小，及僅戴上口罩，部分人在等候離開期間曾抱膝休息，又與校長相擁。有在附近等候不願上鏡的家長表示，他一直有跟身在理大校園內的子女溝通，得悉有機會獲放行，便在尖東一帶等候，但至今仍在候著。

凌晨約一時許，獲放行的學生與校長在附近酒店稍作休息，其後有十多名相信是家長的成人進內，有一女士上前與一年幼女子相擁，家長熱淚盈眶。

一眾中學校長晚上七時抵達尖東。（陳欣彤攝）

多名校長與當局商討近五小時

晚上七時，一行三十多位校長與葉建源抵達尖東，指與政府商討能否進入理大校園對話，其中有六至七位校長準備進內，其餘校長則留守附近作支援。

其中一位被視為首批進入校園的校長，中學校長會主席鄧振強指，進內的校長會如實告訴學生情況，繼而校長會陪同學生們安全出來，及盡力陪伴學生到警署或其他地方。鄧稱會向當局要求今天只是登記學生身份證，然後送他們回家。

該七名校長於晚上七時半於Hotel Icon等候與社署人員聯絡，等候約一小時後，約十位相信是社署人員抵達。商討一會兒後，晚上八時四十分，眾人轉到酒店後方，康莊道香港消防處總部大廈入內商討。晚上十時許，理大校董會主席林大輝與九名人士先後進內，期間葉建源議員助理現身，指商討有進展，應該很快能進入校園內。屆時，她表示並不得悉香港願景計劃研究員馮智政在facebook帖文指曾鈺成將進入校園內，指會議只是一群中學校長商討預備進內。

晚上十時四十分，前立法會主席及前中學校長曾鈺成、香港大學法律學院首席講師張達明、監警會前成員鄭承隆等人進入香港消防總部大廈，20分鐘後，晚上十一時，曾鈺成、張達明、鄭承隆等共四人從大廈步出，指將進入理大校園對話。

曾鈺成張達明經康莊道進入理大校園後，一小時內陸續有三批逾百名校長經同一通道進內。

晚上十一時，曾鈺成張達明等人步出，將進入理大校園對話。（陳欣彤攝）

兩小時聚集三十多位中學校長

葉建源指，昨天下午四時半舉行的記招，乃兩小時內集合了三十多位校長，各人均對理大校園內眾多學生被困表示擔憂。香港迦密愛禮信中學校長、香港輔導教師協會副主席何玉芬指，據他們了解，理大校園內有超過逾100位、來自40間中學的中學生。多名校長亦指出，受到學生願離開但不果的訊息，稱校園內多人情緒不穩，盼進入校園內與他們溝通，把他們從理大校園帶走，再陪同學生接受警方程序。前香港中學校長會主席李雪英更一度落淚稱，「好想你哋安全，平安出嚟，我哋（校長）同父母喺出面等你」。