【11.19市況】康文署宣布科學館及尖沙嘴公共圖書館關閉

反修例風波持續超過五個月，香港理工大學校園激烈警民攻防戰踏入第三日，催淚煙的氣味在市區瀰漫。康文署宣布，因應附近出現的特殊情況，油尖旺區的香港科學館和尖沙嘴公共圖書館現正關閉，以確保場地使用者及員工的安全。

昨日示威者與警方於漆咸道南對峙，警發射多枚催淚彈。（資料圖片 / 張浩維攝）

【09:41】康文署表示，因應附近出現的特殊情況，油尖旺區的香港科學館和尖沙嘴公共圖書館現正關閉，以確保場地使用者及員工的安全；而同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。

【09:02】政府表示，僱員如因路面交通或公共運輸服務狀況等問題而未能及時返回工作崗位，僱主應體諒僱員的情況並作出彈性處理；政府亦會同樣以體諒的態度處理政府僱員的情況，如僱員因交通問題而未能及時返回工作崗位，應盡快通知直屬上司，有關部門會作出彈性處理。

【06:00】社會福利署表示，由於預計今日路面及交通仍有不穩定因素，勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心及展能中心在內的日間康復服務單位；但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。