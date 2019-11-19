【11.19交通消息】港鐵周三晚11時收車　 東鐵紅磡站大學站續關閉

17:00 港鐵：港鐵各綫、輕鐵及港鐵巴士的服務時間將於晚上11時結束。機場快綫維持正常服務。 東鐵及西鐵：紅磡站及大學站暫時關閉，列車亦不停該車站。尖沙咀站、尖東站重開。 東鐵綫維持旺角東站至羅湖／落馬洲站服務，不停大學站；西鐵綫來往尖東站至屯門站，每6分鐘一班。 輕鐵： 751綫不經翠湖及友愛站。所有輕鐵路綫維持15至25分鐘一班。 紅隧：來回線仍全封。

+ 9 + 8 + 7

【23:05】港鐵：各綫（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士明天（20日）將有以下安排：

• 服務時間於晚上11時結束

• 紅磡站、大學站關閉。個別車站的出入口亦會暫時關閉。

• 由頭班車起，東鐵綫維持來往旺角東站至羅湖站/落馬洲站的列車服務（不停大學站）。

• 西鐵綫則維持來往屯門站至尖東站的列車服務。

• 免費接駁巴士於上午及傍晚繁忙時段來往大埔墟站至錦上路站。

因應中小學明天恢復上課，早上交通可能較為繁忙，特別是東鐵綫，請乘客提早出門，為行程預留較多時間。

【22:44】港鐵：輕鐵761P綫亦要暫停服務

【22:34】港鐵公布，由於天水圍區亦有堵路，個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下：

• 705, 706及751P綫暫停。

• 761P綫只行走元朗至塘坊村站。

• 505, 507, 614及 614P綫改道，不停市中心 、安定及兆麟站。

• 751綫只行走三聖至洪水橋站。

• 所有輕鐵路綫維持15至25分鐘一班。

【20:00】運輸署指因應紅隧設施受到破壞，未能在短時間內開通，由明日（20日）起安排特別免費渡輪服務，服務時間為上午7時至晚上7時，繁忙時間每30分鐘一班。

（一） 來回紅磡（南）渡輪碼頭至灣仔公眾碼頭（近金紫荊廣場）

（二） 來回九龍城馬頭角公眾碼頭至灣仔公眾碼頭（近金紫荊廣場）

由於土瓜灣一帶的路面交通情況及公共交通服務已有所改善，民政事務總署明日（20日）不會繼續在土瓜灣提供免費接駁巴士服務前往何文田及九龍灣港鐵站。

【20:00】專營巴士公司明日（20日）起會在九龍城碼頭巴士總站，加開特別班次（路線115）經東區海底隧道（東隧）前往中環。以下八條原本行經紅隧的巴士路線會轉行東隧或西隧：

經東隧

（一） 路線101X：觀塘裕民坊（觀塘區）至堅尼地城（中西區）

（二） 路線108：啟業（九龍城區）至寶馬山（東區）

（三） 路線111：坪石（觀塘區）至中環

（四） 路線115：九龍城碼頭（九龍城區）至中環

（五） 路線116：慈雲山（黃大仙區）至鰂魚涌（東區）

（六） 路線118：長沙灣（深水埗區）至小西灣（東區）

（七） 路線182：愉翠苑（沙田區）至中環



經西隧

（八） 路線118P：長沙灣（深水埗區）至小西灣（東區）（只限繁忙時間）

【18:05】港鐵宣布，今天較早前車站設施被嚴重破壞和運作受干擾而仍然關閉的車站，經與相關政府部門商討後，今晚將會繼續關閉。有關車站包括：

東鐵綫：大學站、(紅磡站)

另外，經與政府相關部門進行風險評估後，以下車站將於今晚9時關閉，列車將不停有關車站。有關車站包括：

荃灣綫：尖沙咀站、(油麻地站)、(旺角站)

觀塘綫：(油麻地站)、(旺角站)、黃埔站

港島綫：西灣河站、銅鑼灣站、香港大學站

東鐵綫：沙田站、上水站

西鐵綫：元朗站、尖東站

馬鞍山綫：馬鞍山站、沙田圍站

將軍澳綫：將軍澳站、坑口站

*括弧內為轉車站

【17:00】港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上11時結束。

港鐵：紅磡站、大學站關閉，列車不停該兩站；來往紅磡站至旺角東站、紅磡站至尖東站暫停服務。

輕鐵：751綫不經翠湖及友愛站。751P綫由705及706綫替代。所有輕鐵路綫維持15至25分鐘一班。

紅隧：來回方向在短期內未能開通。

添華道：來回方向全線封閉。較早前因車輛故障而封閉的觀塘繞道的支路往九龍灣方向近啓福道的快線現已解封。

部分路段封閉，九巴、城巴、新巴路線會有改道。詳情查看運輸署網頁。

因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：

九龍

-衛理道(不能轉入加士居道)

-公主道(不能轉入加士居道)

-西九龍走廊(不能轉入加士居道)

-渡船街(不能轉入加士居道天橋)

-佐敦道(不能轉入加士居道天橋)

-康莊道(來回方向)

-海底隧道(來回方向)

-漆咸道南、暢運道及柯士甸道的交界

-加士居道近伊利沙伯醫院(紅磡方向)

-柯士甸道介乎覺士道及漆咸道南

-漆咸道南

以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。

【15:30】九巴會加強匯民道西九龍站及九龍東往來新界各區服務，路線108, 116行經東隧 往來港島及九龍東。另有部分路線改道行駛，詳情請按連結



【14:00】新巴城巴20多條路線暫停服務，60多條路線改道行駛。另開辦111、115及116號線東隧版特別班次，而904、905及914號線會繼續維持有限度服務。城巴B5號線今日由港珠澳大橋香港口岸及欣澳開出的尾班車時間，分别為下午10時40分及11時35分。

暫停日間路線：

5B, 5X, 12, 13, 15C, 26, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 117, 118, 170, 171, 796P, A22,

E23, E23A, H1, H1A, H2, X15, W1

改道日間路線：

1, 2, 4, 4X, 6, 6X, 7, 10, 11, 12A, 12M, 15, 18P, 18X, 20, 25, 30X, 37A, 37B, 40M, 70, 71, 75, 88R, 90, 90B,

91, 97, 111, 115, 116, 182, 260, 307, 619, 681, 690, 701, 701A, 720, 720P, 722, 780, 788, 796C, 796E, 796X, 904, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, 970, 970X, 971, 973, A11, A12, A20, A21, E11A, E21, E21A

【13:10】港鐵宣布，尖沙咀站可以重開，荃灣綫列車現在可停尖沙咀站接載乘客。另外，尖東站亦可以重開，西鐵綫列車現在可停尖東站接載乘客。

【11:50】新巴城巴20多條路線暫停服務，20多條路線改道行駛。另開辦111、115及116號線東隧版特別班次，而904、905及914號線會繼續維持有限度服務。城巴B5號線今日由港珠澳大橋香港口岸及欣澳開出的尾班車時間，分别為下午10時40分及11時35分。

暫停日間路線：

101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 117, 118, 170, 171, 796P, A22, E23, E23A, H1, H1A, H2, X15

改道日間路線：

15, 15C, 25, 111, 115, 116, 182, 694, 701, 701A, 720, 720P, 796C, 796E, 796X, 904, 905, 970, 970X, 971,

A20, A21

【11:30】九巴服務調整如下：

各區特別乘車資訊：http://www1.kmb.hk/app1933/MenuBarLink/UsefulLink/SpRideInfo/SpRideInfoBanner.html

#如下面没有路線資料為暫停服務路線

#正常服務

3D, 3M, 5M, 6D, 7M, 11B, 11C, 13M, 14B, 17, 23, 23M, 26M, 28B, 29M, 30, 31, 31M, 32H, 32M, 33, 34, 34M, 36, 36A, 36M, 37M, 38A, 39A, 39M, 40, 40X, 41M, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43X, 44M, 46X, 47A, 47X, 48X, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59A, 59M, 60M, 61M, 61X, 62X, 64K, 65K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 69M, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73, 73A, 73B, 73K, 73X, 74A, 74D, 74K, 74X, 75K, 76K, 77K, 78K, 79K, 80, 80K, 80X, 81K, 82B, 82K, 82X, 83K, 83X, 84M, 85K, 85M, 86, 86A, 86K, 88, 88K, 89, 89B, 89C, 89D, 89X, 91, 91M, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 99, 211, 213M, 214, 234A, 234B, 235, 235M, 238M, 243M, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 252, 258D, 259D, 261, 263, 265M, 268C, 268M, 269C, 269D, 269M, 270, 271X, 273, 273A, 273B, 273D, 276, 276A, 276B, 276P, 277A, 277E, 277X, 278K, 278X, 282, 283, 284, 601, 603, 606, 613, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 934, 935, 936, 948, 960, 961, 968, 978, B1

#改道行駛

1 - 只來往基堤道至竹園

1A - 只來往基堤道至秀茂坪

2 - 全日循環線運作，於深水埗停蘇屋總站至深水埗福榮街站各站後，停匯民道西九龍站後返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

2A - 往美孚不經太子及旺角, 太子道西後經天橋往荔枝角道，黃竹街，長沙灣道返回原路，往樂華不經太子及旺角, 改經界限街

2F - 來回改經龍翔道, 不經歌和老街及橫頭磡; 往長沙灣加停永光書院, 天馬苑, 豐力樓, 畢架山花園, 澤安邨; 往慈雲山加停澤安邨, 畢架山花園, 豐力樓, 天馬苑

2X - 往美孚路線正常，往樂華改經界限街

5 - 只來往新柳街及彩虹

5C - 只來往新柳街及慈雲山中

9 - 只來往彩福至九龍醫院

11K - 只來往新柳街及竹園

11X - 只來往新柳街及上秀茂坪

12 - 只來往海麗邨至渡船街

13D - 只來往九龍醫院至寶達

14 - 只來往新柳街至鯉魚門

15 - 只來往藍田北及新柳街

16 - 只來往廣田至九龍醫院

24 -只來往啟業至九龍醫院

26 - 只來往新柳街及順天

27 - 只來往順天至九龍醫院

28 - 只來往新柳街及樂華

30X - 只來往新界至南昌街

31B - 只來往新界至南昌街

32 - 只來往新界至深水埗南昌街

33A - 只來往新界至深水埗南昌街

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 只來往新界至深水埗南昌街

38 – 只來往葵盛(東)至藍田北

41 - 只來往新界至深水埗南昌街

41A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站

42 - 往順利路線正常; 往長康不經協和小學至石硤尾街休憩街休息花園各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

43C - 只來往新界至深水埗南昌街

44 - 只來往新界至深水埗南昌街

45 - 只來往新界至深水埗南昌街

46 - 只來往新界至深水埗南昌街

52X – 只來往屯門市中心至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60X - 只來往屯門市中心至深水埗南昌街

66X - 只來往新界至深水埗南昌街

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 只來往新界至深水埗南昌街

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街

75X - 往九龍城碼頭按平日早上繁忙時間特別班次路線運作; 往富善按平日下午繁忙時間特別班次路線運作 (行經彩虹道，不經橫頭磡一帶)

81 - 只來往禾輋至深水埗北河街

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路; 於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，加站新明樓 (287X站); 於九龍只停匯民道西九龍站

82C - 不經大學站

85X - 循環線來往馬鞍山市中心及九龍城碼頭

87B - 只來往新田圍至深水埗南昌街

87D - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站

87E - 改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站

88X - 全日來往火炭至藍田北

93K - 只來往新柳街及寶林

95 - 只來往九龍醫院至翠林

98C - 不經旺角及太子，改經界限街/太子道西

108 – 往香港不停馬頭角道至紅磡海底隧道收費廣場; 往九龍於港島只停寶馬山至豪園及景隆街, 於九龍只停富豪東方酒店至啟業 (來回方向增停東區海底隧道)

116 – 往香港不停富豪東方酒店至崇光百貨，新增巴士站: 堅拿道西，告士打道維園; 往九龍不停中央圖書館至亞皆老街球場，新增巴士站: 興發街，景隆街，堅拿道西 (來回方向增停東區海底隧道)

203E – 只來往彩虹至九龍醫院

230X -全日循環線運作，加停美孚，於九龍只停匯民道西九龍站

213D – 只來往九龍醫院至秀茂坪

234X - 全日循環線運作，加停美孚，於九龍只停匯民道西九龍站

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

260X - 循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

268B - 於九龍只停匯民道西九龍站

269B - 於九龍只停匯民道西九龍站

270B - 只來往上水至深水埗南昌街

271X - 全日循環線運作，由富亨開出，大埔區內沿271路線 (停富亨至廣福邨各站) 後, 經青沙公路並加停轉車站，九龍只停匯民道西九龍站

280X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站

281A - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站

281B - 改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站

281X - 改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站

286C - 全日以循環線運作，只來往新界至深水埗南昌街 (利安開0530- 2200）

296C - 往長沙灣不經太子及旺角, 太子道西後經天橋往荔枝角道，黃竹街，長沙灣道返回原路; 往將軍澳不經太子及旺角, 改經界限街

297 - 只來往新柳街及將軍澳

W3 – 來回途經百和路及大埔太和路

龍運

所有路線正常

因應各區交通情況，九巴/龍運巴士路線及班次會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

【11:25】運輸署表示，因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：

九龍

-衛理道(不能轉入加士居道)

-公主道(不能轉入加士居道)

-西九龍走廊(不能轉入加士居道)

-渡船街(不能轉入加士居道天橋)

-佐敦道(不能轉入加士居道天橋)

-康莊道(來回方向)

-海底隧道(來回方向)

-漆咸道南、暢運道及柯士甸道的交界

-佐敦道介乎加士居道及渡船街

-加士居道近伊利沙伯醫院(紅磡方向)

-漆咸道北近蕪湖街(油麻地方向)

-彌敦道(來回方向)介乎亞皆老街及梳士巴利道

-柯士甸道介乎彌敦道及漆咸道南

-漆咸道南

彌敦道及梳士巴利道交界

香港

-畢打街介乎德輔道中和干諾道中

-干諾道中(西行)不能轉入康樂廣場

上午11時30分，全港多條道路仍然阻塞。(Google Map截圖)

【09:36】行走東鐵綫大埔墟站至西鐵綫錦上路站的免費接駁巴士暫停服務。

【09:04】輕鐵方面，由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下:

751P綫由705 及706綫替代。761P綫在天水圍區由天逸改經濕地公園、天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。

751綫在天水圍區由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區由市中心改經安定及兆麟，並改以三聖為終點站。

614及614P綫往元朗 / 兆康方向由市中心改經屯門、河田、屯門醫院往元朗方向及兆康站。

其他輕鐵路綫維持不變。751綫不經翠湖及友愛站。

所有輕鐵路綫維持15至25分鐘一班。

【08:30】港鐵一列位於大圍站2號月台的東鐵綫列車車頂上發現外物，影響到東鐵綫列車服務。其後情況已經處理好，東鐵線服務陸續恢復正常。

【08:03】港鐵黃埔站重開，觀塘綫列車現在可停黃埔站接載乘客。

【07:38】港鐵公司表示，一條免費接駁巴士綫，正行走東鐵綫大埔墟站至西鐵綫錦上路站，紓緩東鐵綫的壓力。

【06:00】因應路面情況，九巴有263條路線正常行駛，114條路線需改道；龍運所有服務正常。除以下路線外，其餘路線暫停服務：

九巴安排路線116行經東隧，全日往來慈雲山及鰂魚涌。

香港方向：不停富豪東方酒店至崇光百貨；新增巴士站：堅拿道西，告士打道維園；

九龍方向：不停中央圖書館至亞皆老街球場；新增巴士站：興發街，景隆街，堅拿道西。

九巴安排路線108行經東隧，全日往來啟業及寶馬山。

香港方向：不停馬頭角道至紅磡海底隧道收費廣場；

九龍方向：不停紅磡海底隧道收費廣場至亞皆老街球場。

九巴安排路線T277，提供特快服務來往上水至藍田站。

上水開出時間：07:10、07:22、07:34、07:45。

正常服務：

3D, 3M, 5M, 6D, 7M, 11C, 13M, 14B, 23, 23M, 26M, 28B, 29M, 30, 31, 31B, 31M, 31P, 32H, 32M, 33, 34, 34M, 36, 36A, 36M, 37M, 38A, 38B, 39A, 39M, 40, 40P, 40S, 40X, 41M, 41P, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43P, 43X, 44M, 46P, 46X, 47A, 47X, 48P, 48X, 49P, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59A, 59M, 60M, 61A, 61M, 62X, 64K, 64S, 64P, 65K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 69C, 69M, 69P, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 72C, 73, 73A, 73B, 73K, 73P, 73X, 74A, 74B, 74C, 74D, 74E, 74K, 74P, 74X, 75K, 75P, 76K, 77K, 78K, 79K, 80, 80A, 80K, 80P, 80X, 81K, 82B, 82K, 82P, 82X, 83A, 83K, 83S, 83X, 84M, 85K, 85M, 86, 86A, 86K, 86P, 86S, 88, 88K, 89, 89B, 89C, 89D, 89P, 89S, 89X, 89S, 91, 91M, 91S, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 98B, 99, 205M, 211, 213A, 213B, 213M, 213S, 214, 234A, 234B, 234C, 234D, 235, 235M, 238M, 240X , 243M, 243P, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 251M, 252, 252X, 258A, 258D, 258P, 258S, 258X, 259D, 259E, 259X, 260C, 261, 261P, 261X, 263, 263C, 265M, 265S, 267X, 268A, 268C, 268M, 268P, 269A, 269C, 269D, 269M, 269S, 270, 270D, 271P, 272E, 272P, 273, 273A, 273B, 273C, 273D, 273P, 273S, 274, 274P, 276, 276A, 276B, 276P, 277A, 277E, 277P, 277X, 278A, 278K, 278P, 278X, 279A, 279X, 282, 283, 284, 286M, 286P, 286X, 288, 290, 290A, 290B, 290X, 292P, 296A, 298E, 299X, 302, 307, 307A, 307B, 307P, 373, 601P, 603S, 606X, 619P, 619X, 621, 680X, 678, 681P, 690P, 960X, 968X, B1, T74, T277, X89D

改道行駛：

1 - 只來往基堤道至竹園；

1A - 只來往基堤道至秀茂坪；

2 - 全日循環線運作，於深水埗停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停匯民道西九龍站後返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站；

2A - 往美孚不經太子, 旺角, 太子道西後經天橋往荔枝角道，黃竹街，長沙灣道返回原路，往樂華不經太子, 旺角, 改經界限街；

2F - 來回改經龍翔道, 不經歌和老街及橫頭磡。往長沙灣加停永光書院, 天馬苑, 豐力樓, 畢架山花園, 澤安邨; 往慈雲山加停澤安邨,畢架山花園, 豐力樓, 天馬苑；

2X 往美孚正常，往樂華改經界限街；

9 - 只來往彩福至九龍醫院；

12 - 只來往海麗邨至渡船街；

13D - 只來往九龍醫院至寶達；

14 - 只來往富豪東方酒店至油塘；

16 - 只來往廣田至九龍醫院；

24 -只來往啟業至九龍醫院；

27 - 只來往順天至九龍醫院；

32 - 只來往新界至深水埗南昌街；

33A - 只來往新界至深水埗南昌街；

35A - 只來往新界至深水埗南昌街；

35X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站；

36B - 只來往新界至深水埗南昌街；

37 - 只來往新界至深水埗南昌街；

38 – 只來往葵盛(東)至藍田北；

41 - 只來往新界至深水埗南昌街；

41A - 全日循環線運作，九龍只停匯民道西九龍站；

42 - 往順利方向，不經清麗苑至美孚站；往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休憩街休息花園之間各站；

42A - 只來往新界至深水埗南昌街；

43C – 以深水埗南昌街為終點站，不入美孚；

44 - 只來往新界至深水埗南昌街；

45 - 只來往新界至深水埗南昌街；

52X – 只來往屯門市中心至深水埗南昌街；

58X - 只來往新界至深水埗南昌街；

59X - 只來往新界至深水埗南昌街；

60X - 只來往屯門市中心至深水埗南昌街；

61X - 只來往富豪東方酒店至屯門；

66X - 只來往新界至深水埗南昌街；

67X - 只來往新界至深水埗南昌街；

68X - 只來往新界至深水埗南昌街；

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街；

73X 特別班次 - 廣福開出班次繞經科學園；

74D - 加開特別班, 由九龍坑開出往觀塘 (開出時間：07:00-09:00)；

75X - 往九龍城碼頭：按平日早上繁忙時間特別班次路線運作 往富善：按平日下午繁忙時間特別班次路線運作 (行經彩虹道，富豪東方酒店; 不經橫頭磡一帶)；

81 - 只來往禾輋至深水埗北河街；

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，加站於新明樓 (287X站), 於九龍只停匯民道西九龍站；

82C - 不經大學站；

85S - 富豪東方酒店為終點站；

85X - 只來往馬鞍山至富豪東方酒店；

87B - 只來往新田圍至深水埗南昌街；

87D - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站；

87E - 改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站；

88X - 全日來往火炭至藍田北；

93K- 只來往富豪東方酒店及寶林；

95 - 只來往九龍醫院至翠林；

98C - 不經旺角及太子，改經界限街/太子道西；

98S - 不經旺角及太子，改經太子道西；

101X - 往港島改經東隧及加停舊灣仔警署，往九龍加停入境事務大樓並改經東隧，常悅道後原路(服務時間為：0630-0900)；

203E -只來往彩虹至九龍醫院；

213D – 只來往九龍醫院至秀茂坪；

230X -全日循環線運作，加停美孚，於九龍只停匯民道西九龍站；

234X - 全日循環線運作，加停美孚，於九龍只停匯民道西九龍站；

238X - 只來往新界至深水埗南昌街；

260X - 循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站；

263A – 不經大學站；

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街；

268B - 於九龍只停匯民道西九龍站；

269B - 於九龍只停匯民道西九龍站；

270B - 只來往上水至深水埗南昌街；

270C - 於九龍只停匯民道西九龍站；

271X - 循環線運作，由富亨開出，大埔區內沿271路線 (停富亨至廣福邨各站) 後, 經青沙公路並加停轉車站，九龍只停匯民道西九龍站；

271X - 西九龍站特別班次經科學園, 西九龍站開17:30,18:00,18:30；

272S - 鑽石山站開出尾班車延至10:00；

280X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站；

281A - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站；

281B - 改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站；

281X - 改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站；

286C - 全日服務，只來往新界至深水埗南昌街，以循環線運作 (利安開0530- 2200）；

296C - 往長沙灣不經太子, 旺角, 太子道西後經天橋往荔枝角道，黃竹街，長沙灣道返回原路，往將軍澳不經太子, 旺角, 改經界限街；

297 - 只來往九龍灣及將軍澳；

307C - 港島停港澳碼頭, 海港政府大樓, 怡和大廈, 演藝學院, 入境事務大樓, 灣仔北；

601 - 往港島改經清風街天橋、維園道、告士打道、夏愨道原線往金鐘總站，往九龍金鐘道後改經軍器廠街，天橋往告士打道停入境事務大樓、菲林明道、會議道、鴻興道、維園道、永興街、英皇道原線往九龍；

603 - 往港島行回原路；往九龍金鐘道後改經軍器廠街，天橋往告士打道停入境事務大樓、菲林明道、會議道、鴻興道、維園道、東廊原線；

613 - 於港島區只停筲箕灣總站；

619 - 往港島行回原路; 往九龍金鐘道後改經軍器廠街，天橋往告士打道停入境事務大樓、菲林明道、會議道、鴻興道、維園道、永興街、英皇道原線往九龍；

641- 往港澳碼頭行回原路; 往九龍金鐘道後改經軍器廠街，天橋往告士打道停入境事務大樓、菲林明道原線往九龍；

671 - 往港島正常, 往九龍方改經堅拿道天橋，維園道，永興街；

673 - 往港島原路，往新界/港島停香港站, 國際金融中心商場, 交易廣場, 大會堂, 入境事務大樓, 維多利亞公園, 興發街；

673P - 往港島原路，往新界/港島停香港站, 國際金融中心商場, 交易廣場, 大會堂, 入境事務大樓, 維多利亞公園, 興發街；

678 - 不經西灣河；

680 -只來往馬鞍山至天后；

680B -只來往馬鞍山至清風街；

680P -只來往馬鞍山至清風街；

681 - 往港島原線; 往九龍/新界停: 香港站, 國際金融中心商場, 交易廣場, 大會堂, 入境事務大樓, 維多利亞公園, 興發街；

690 - 往港島原路(禮頓道班次改經清風街); 往九龍金鐘道後改經軍器廠街，天橋往告士打道停入境事務大樓、菲林明道、會議道、鴻興道、維園遁、永興街、英皇道原線往九龍；

934A - 港島區往新界停灣仔北, 灣仔碼頭, 入境事務大樓, 砵典乍街, 林士街,皇后街；

935 -港島區往新界停灣仔北, 灣仔碼頭, 入境事務大樓, 砵典乍街, 林士街,皇后街；

936 -港島區往新界停灣仔北, 灣仔碼頭, 入境事務大樓, 砵典乍街, 林士街,皇后街；

948 -港島區往新界停灣仔北, 灣仔碼頭, 入境事務大樓, 砵典乍街, 林士街,皇后街；

960 - 港島區停港澳碼頭, 怡和大廈, 演藝學院, 入境大樓, 灣北, 會展；

960C - 港島區停港澳碼頭, 怡和大廈, 演藝學院, 入境大樓, 灣北, 會展；

960P - 港島區停港澳碼頭, 怡和大廈, 演藝學院, 入境大樓, 灣北, 會展；

960S - 港島區停港澳碼頭, 怡和大廈, 演藝學院, 入境大樓, 灣北, 會展；

961 - 港島區停港澳碼頭, 怡和大廈, 演藝學院, 入境大樓, 灣北, 會展；

961P - 港島區停港澳碼頭, 怡和大廈, 演藝學院, 入境大樓, 灣北, 會展；

968 - 往天后停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境大樓、告士打道維園及銅鑼灣天后；往元朗停天后、興發街、景隆街、九灣仔警署、分域街、皇后像廣場、砵典乍街、臨時街、皇后街站；

968元朗公園 - 香港區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境大樓、告士打道維園及銅鑼灣天后；

968A – 香港區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境大樓、告士打道維園及銅鑼灣天后；

978 - 香港區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境大樓；

978A - 香港區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境大樓；

978B - 香港區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境大樓；

980A - 於港島區停港澳碼頭, 海港政府大樓, 怡和大廈, 演藝學院, 入境事務大樓, 灣仔北；

980X - 於港島區停港澳碼頭, 海港政府大樓, 怡和大廈, 演藝學院, 入境事務大樓, 灣仔北；

981P - 於港島區停港澳碼頭, 海港政府大樓, 怡和大廈, 演藝學院, 入境事務大樓, 灣仔北；

982X - 於港島區停港澳碼頭, 海港政府大樓, 怡和大廈, 演藝學院, 入境事務大樓, 灣仔北 (尾班車為10:00)；

985A - 於港島區停港澳碼頭, 海港政府大樓, 怡和大廈, 演藝學院, 入境事務大樓, 灣仔北；

985B - 於港島區停港澳碼頭, 海港政府大樓, 怡和大廈, 演藝學院, 入境事務大樓, 灣仔北；

T270 – 循環線運作，由粉嶺祥華開出，北區停T270沿線各站， 經青沙公路並加停轉車站，九龍區只停匯民道西九龍站 (服務時間為：06:00-09:00)；

W3 – 來回途經百和路及大埔太和路；

龍運巴士所有路線正常，因應各區交通情況，九巴/龍運巴士路線及班6次會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

大學站附近的鐵路設施被破壞，需要較長時間復修。（資料圖片）

【05:19】由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下:

751P綫由706綫替代；

761P綫在天水圍區將由天逸改經濕地公園、天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向；

751綫在天水圍區將由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區將由市中心改經安定及兆麟，並改以三聖為終點站；

614及614P綫往元朗 / 兆康方向將由市中心改經屯門、河田、屯門醫院往元朗方向及兆康站；其他輕鐵路綫維持不變；

所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站，所有路綫將維持15至25分鐘一班車。

【05:10】港鐵各綫其餘車站 （機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務時間將於晚上11時結束。荃灣綫尖沙咀站，以及觀塘綫黃埔站關閉。此外，西鐵綫及東鐵綫的紅磡、尖東及大學站亦不會開放。

【02：00】九巴表示，因應路面情況，九巴及龍運有以下安排：

深宵巴士服務：九巴共8條路線提供正常服務，8條路線改道，16條路線暫停。龍運所有路線服務正常。部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示；

九巴正常服務路線：N3D, N36, N39, N73, N237, N252, N260, N269；

改道行駛：N216只來往油塘及勵德街；N241只來往青衣及美孚；N290不停寶盈花園至將軍澳廣場；N293

只來往坑口北及富豪東方酒店；N368改以循環線運作，經西隧，只停往元朗方向之站位，不停紅磡海底隧道收費廣場及美孚站；N619只來往順利及天后,;N680只來往利安及天后；N691只來往坑口北及天后；



暫停服務路線：

270S, 271S, 293S, N41X, N118, N121, N122, N170, N171, N182, N213, N271, N281, N283, N287, N373。

【21:00】鑑於土瓜灣前往九龍西區的交通因道路嚴重堵塞而受阻，為便利居民在早上繁忙時間出行，民政事務總署周二（19日）上午7時至10時，安排免費接駁巴士前往港鐵站，詳細路線如下：

A線 －馬頭角道（近欣榮花園）至九龍灣港鐵站；

B線 －馬頭角道（近欣榮花園）至何文田港鐵站；

C線 －馬頭圍道（近天光道）至九龍灣港鐵站；

D線 －土瓜灣道（近益豐大廈）至何文田港鐵站。