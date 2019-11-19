【11.19理大】接走320中學示威者　校長會主席：離開理大最為重要

理工大學一帶的衝突持續兩日後，至昨（18日）深夜有突破，教育界立法會議員葉建源與中學校長、教師前往理大校園，與警方協商後，識別部分學生後將其接走。中學校長會主席鄧振強今日（19日）接受訪問時透露，由昨晚至今大約有320名不足18歲中學生由校長或老師陪同下離開；而18歲以上的不足10人。「作為校長，希望呢一代嘅年青人唔使再面對多一次呢件事。」

希望呢一代嘅年青人唔使再面對多一次呢件事，自己亦都唔會有第二次要面對呢件事。 校長會主席鄧振強

昨晚有部分示威者由中學教職員接走。（李澤彤攝）

葉建源昨晚透露，警方同意作特別安排，學生倘在18歲以下，可到特定位置由校長接走，警方不會進行拘捕，但會拍照和記下身份證資料，警方保留追究可能。

鄧振強今早在理大表示，現時仍為各校校長及學生作聯絡，協助他們離開現場，並稱已離開的人士已陸續回家休息。他續說，昨晚離開的學生，由於路面情況不理想，消防處及附近酒店安排位置作短暫休息，並已相繼離開現場。

「希望呢一代嘅年青人唔使再面對多一次呢件事」

鄧振強又稱，現時難以估計學生稍後會否有其他需要面對的情況發生，強調能夠安全離開理工大學最為重要。被問到他現時的感受時，他說：「作為校長，希望呢一代嘅年青人唔使再面對多一次呢件事，自己亦都唔會有第二次要面對呢件事，呢個情況的確係好傷感嘅！」

鄧振強校長表示，由昨晚至今大約有320名不足18歲中學生由校長或老師陪同下離開。（梁煥敏攝）

仍留守理大的除了一班年輕示威者之外，還有上年紀的中年人，本來在餐廳內打點，現時留於學校內不能離開，他們表示未有太擔心，但神情顯得有一點無奈。

其中今日生日的李太，多個月來於不同「戰區」協助有需要的示威者，周日（17日）下午仍在理工大學的餐廳內打點，突然被告知各出入口不得離開，被困至今，「好似話可以出去，嗰個出口又話打到飛起，又不停咁放催淚彈，根本就走唔到。」留守理大的她兩晚均未能入眠，丈夫及女兒亦顯得非常擔心，「我先生無怪我入咗嚟，因為佢一直以來都知我只係想幫班年輕人，我自己都有個女，我做咁多次義工都未試過返唔到屋企，當然冇諗過自己真係會有一日返唔到。」

馮先生同樣留守於餐廳內，正打點為留守示威者烹調午餐，期間不時有人查詢往後的糧食問題。他表示，早已有心理準備被捕，見步行步。

此外，今日繼續有家長前往警方封鎖線「禁區」並顯得非常憂心，有一名母親邊拭淚邊説，「我個仔星期六已經被困，而家凍咗都好擔心呀！」