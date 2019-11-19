【11.19】警方尖沙咀、佐敦設多條防線　彌敦道沙塵滾滾口罩售罄

香港理工大學一帶由周日（17日）中午起成為「戰場」，警方出動水炮車及裝甲車，與黑衣人對峙，警方後來更表明不排除使用實彈，局勢升溫。昨晚（18日）網民更發起「百萬人尖沙咀聚集」活動，戰線延伸至油尖旺一帶，示威者設置路障、投擲汽油彈，而警方亦出動鋭武裝甲車及水炮車等驅散，衝突一直持續至凌晨。 及至今早，警方仍然在尖沙咀、佐敦一帶設置多條防線，由速龍小隊、防暴警等重兵把守。另外，昨晚激戰留下的痕跡仍在油尖旺區隨處可見，除了地面、牆壁仍有顏色水外，空氣中也彌漫催淚氣體的氣味。

昨日（18日）的衝突以漆咸道南、加士居道最為激烈，《香港01》記者今早（19日）再到尖沙咀、佐敦附近巡視，可見警方在尖沙咀、佐敦多處設置防線。

經過昨日的激戰，漆咸道南道路滿是磚塊、鐵馬等雜物，交通十分混亂，有防暴警站在路口指揮交通。

其中，漆咸道南與天文臺道交界是過去警方多日的重要防線，水炮車多次從該處向理大A Core射水；今早有多名防暴警在防線附近駐守，防線內除了有坐滿速龍的私家車停泊，兩架鋭武裝甲車及水炮車也候命。記者嘗試走近防線，車上的速龍小隊亦喝罵記者，要求記者即時離開。

而槍會山軍營外的柯士甸道，警方同樣設了防線並停泊多部衝鋒車。不過，由於防線內有民居，出入口設防暴警看守及檢查隨身物品，也有人選擇繞道由小巷離開。

至於位於佐敦的加士居道也是通往理工大學的其中一條路徑，昨午也曾出現多次攻防戰。警方今日再在此設防線，逾10名防暴警駐守。另外，佐敦道拔萃女書院外亦有多部警車停泊。

而九龍區主要幹道彌敦道，多處有穿建築公司背心的工人用泥頭車的吊臂剷起地面磚塊，因而也塵土飛揚，同時因水炮車顏料水、催淚氣體殘留未散，不少市民都選擇戴上口罩。記者走訪包括7-11、759阿信屋、日本城等多間便利店，店員均表示口罩已經售罄。