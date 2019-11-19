【11.19．理大】大批示威者低溫症不適　保溫氈包裹身體送院

香港理工大學一帶由周日（17日）中午起成為「戰場」，警方其後包圍理大各個出入口，凡從理大離開者均會被控以涉嫌暴動罪。昨晚先後有多名社會知名人士進入理大斡旋，勸喻示威者離開。 及至今天（19日）早上，理大內仍有逾100人留在理大校園不肯離開，至早上10時許，陸續有一些因低溫症而感不適的人離開校園，在救護員協助下，登上救護車送院，他們須用保溫氈包裹身體保暖。

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今天早上，陸續有人在校長陪同下離開理大校園，初步見有約30人由港大法律學院首席講師張達明及中學校長們陪同下離開，部份人已年滿十八歲。另有3名年滿十八歲人士嘗試突圍，但最終失敗，於出口被警方拘捕。

多人圖闖地下水道離開失敗

上午10時許，多名逗留於理工大學的人疑因低溫症感到不適，救援人員在理大對開、紅磡一處停車場作為臨時救護站，以毛氈及保溫氈包裹他們身體保暖，並坐在地墊上等待，當中有部分人士擦傷或扭傷，後由救護車送院。

另外，今天凌晨約4、5時，有數十名示威者嘗試由下水道離開理大，他們分開多個渠口，試圖爬離，不過最後未能成功。該批示威者沒有足夠衣物，而渠水冰凍，有記者在渠口聞到有沼氣味道，多人感到不適。