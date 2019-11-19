避孕套推廣員涉姦女生案　大學校園相遇　被告問：可否上女生宿舍

剛考進大學展開大學生涯的女生，發現正在校內推廣避孕套的推廣員，是她兼職時的舊同事，兩人閒聊後一同晚飯，推廣員之後稱想上女生宿舍，女生亦允許，二人並在宿舍內各自活動。惟她往洗手間後回房，發現舊同事把燈關上，她躺上床後疑遭舊同事強姦，舊同事卻堅稱女生自願，案件今（19日）在高等法院開審。

被告徐卓林否認強姦女大學生。(李慧娜攝)

曾一起任推廣員工作

被告徐卓林（25日）被控於去年9月26日於香港強姦X。

控方在開案陳詞指，被告與女事主X在事發前已認識，二人曾經一起擔任推廣員工作，而他們一群同事會不時相約喝酒，被告與X為朋友，但關係並不親密。

被告正在校園內推廣避孕套

女事主X於去年9月26日開展了她的大學生活，並住在大學宿舍，當日較早時間她因為身體不適去求診，及後發現被告在校內進行推廣避孕套的工作，被告表示工作後有空閒時間，並問X可否到她的宿舍。

事主稱有明確表示不同意性交

女事主X答應，及後與被告共進晚餐後一同前往其宿舍。二人起初在房間內各自坐著或躺下玩手提電話，二人期間並沒有親密動作。X後來去洗手間返房後，發現房內的燈關上，二人躺回床上後，被告便強吻並強姦了她，雖然過程中X沒有呼叫救命，但她明確向被告表示不同意性交。

被告指事主自願

被告完事後便離開了房間，X事後致電其友人，而X的室友亦返回房間內，並留意到X有異樣。X的友人後來也到達X的房間，X向他們透露事件，並在翌日報案。雙方同意事實透露，被告在3日後被捕，他在警誡下否認強姦，又稱X當時為自願。

案件編號：HCCC157/2019