【石棺藏屍】次被告指原計劃搶劫　更曾潑冷水指怕整暈變死人

荃灣DAN6工廈石棺藏屍案今(19日)在高院續審，案中次被告劉錫豪繼續作供。他指首被告在案發前提及，死者張萬里向他借錢，但又認為張有錢，更打算趁機搶劫張。三名被告因此曾到觀塘海濱視察環境，並看是否適合下手。次被告強調因當時首被告包他食宿，故有同行，但也禁不住「潑冷水」說：「你話整暈啫，一陣死左人點算」，首被告當時表示就此作罷。

次被告劉錫豪稱對首被告的犯罪計劃只是吹水。(資料圖片)

次被告劉錫豪供稱，住在DAN6單位的人，有一個叫「There」的組織。首被告在該組織的會議中，聲稱組織有一個Delete record，名單中包括死者張萬里（下稱：張），殺死張會有3千萬美金。而在Delete record中除了張，亦有教宗等。惟首被告指，這些話題只是「吹水」。

首被告指張戶口有8位數

次被告續稱，首被告形容張是其「搵錢拍擋」。惟首被告於2016年3月4日清晨時分，在單位內透露張問首被告借錢，首被告卻認為張富有，打算趁機弄暈張，再奪去對方的財物。首被告解釋，張的銀行存款有「8位數」，信用卡也沒有上限，並配帶名錶。

首被告包食宿不好意思拒絕

首被告遂要求次被告和第三被告，一同到觀塘海濱視察是否適合下手。次被告庭上解釋，雖然認為首被告只是「吹水」，但因對方提供住宿和飲食，遂不好意思拒絕一同前往觀塘海濱。

首被告曾稱「唔搞」

惟他們到達後，發現現場太多閉路電視。次被告隨即「潑冷水」說：「係囉，唔好搞咁多野。」他並說：「你話整暈啫，一陣死左人點算」，首被告當時表示「唔搞」。

3名男被告分別為曾祥欣(30歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(26歲)。他們被控於2016年3月4日，在荃灣DAN6的工廈單位內謀殺男子張萬里（28歲）。此外，3名被告承認1項阻止合法埋葬屍體罪。

第三被告曾大叫「幫拖」

次被告續指，他們離開觀塘海濱返回DAN6單位。他入睡後，一度被首被告叫醒。首被告著他一同到廁所，並打開一枝哥羅芳，讓次被告嗅，次被告形容該氣味刺鼻，令他有作嘔的感覺。

張稍後到達，次被告繼續入睡。惟他被推撞聲嘈醒，第三被告並大叫「幫拖」。他看到第三被告夾著張的身體，左手遮著張的口。而第三被告之後把張推向次被告，三人隨著一同倒在床上，次被告在最下面，張在中間，第三被告則在張上面。

曾撞硬物感暈眩

而次被告被推落床時，撞到硬物，令他有暈眩。他庭上形容該暈眩的感覺，就如卡通片中，角色「有啲星星在頭」。被壓在最下面時，次被告更謂：「X你老X。」直至首被告在張身上打針，次被告才可脫身。

對於早前有被告指，當時三人的姿勢應是次被告在上面，張在中間，第三被告則在最下面。次被告庭上回應指：「兩個都係大話連篇」

案件編號：HCCC459/2016