【石棺藏屍】次被告受查時指小草有公主病　不想帶她到台灣

荃灣Dan6工廈石屎藏屍案今(29日)續，控方繼續播放次被告劉錫豪的錄影會面。他在會面中指首被告曾祥欣「完全將啲掉轉嚟講」、「乜都賴晒我」。次被告又否認要帶同涉案少女「小草」到台灣，反指「小草」有「公主病」。而「小草」在機場一度未能買機票，次被告便「×晒鬼」，提議不理會她，繼續上機。

石棺案次被告劉錫豪。（梁鵬威攝）

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次被告劉錫豪在與警員的錄影會面中，警員先後向他播放第三被告張善恒、首被告曾祥欣和「小草」何菱瑜的錄影會面，而次被告則質疑另外兩名被告夾好口供。

形容首被告「九唔搭八」

次被告又指，首被告曾祥欣在錄影會面中，未有向警方提及肢解死者張萬里及放血，形容他是「九唔搭八，完全將啲掉轉嚟講」。次被告又指首被告說：「你自己一個27歲人，呃過咁多人，乜都賴晒我」。

小草到機場曾買不到機票

對於首被告在錄影會面中，指是次被告要帶「小草」到台灣。惟次被告在錄影會面中反指，「小草」有「公主病」，並不想帶「小草」到台灣，反而是首被告堅持要帶她走。而次被告在機場得悉小草一度未能買機票，便「×晒鬼」，提議不理會小草，繼續上機。

3名被告分別為曾祥欣(29歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(26歲)，被控於2016年3月4日在荃灣DAN6的工廈單位內，謀殺張萬里（28歲）。此外，3名被告承認1項阻止合法埋葬屍體罪。

案件編號： HCCC 459/2016