印度通緝犯文子星　被裁表證成立　官頒拘押令

國際通緝犯、印度裔港人文子星（Ramanjit Signh）因涉嫌在印度策劃恐怖活動、逃獄等，被當地政府要求引渡回國受審，今（19日）於東區裁判法院被裁無牌管有槍械、偽造文書及串謀妨礙司法公正等18罪表證成立。裁判官隨即頒下拘押令，文子星期間交還警方看管。裁判官稱法庭權力只限頒佈拘押令，移交疑犯則須由行政長官最後決定。

印度政府要求港府引導的疑犯文子星。（資料圖片）

同時持有印度護照及香港永久性居民身份證的文子星（29歲），在印度涉干犯對應香港法例中，包括協助及教唆囚犯逃獄、串謀協助及教唆囚犯逃獄、偽造、管有虛假文書、使用虛假文書、盜竊、入屋犯法、未獲授權而取用運輸工具，及無牌管有槍械或彈藥等28項罪名。

彭亮廷裁判官稱被告偽造信用卡，其銀行戶口亦曾出現可疑匯款記錄，裁定無牌管有槍械、偽造文書及串謀妨礙司法公正等18罪表證成立。

協助逃獄控罪已過起訴期

而被告協助、串謀罪犯逃獄則表證不成立，因案件在五年前發生，已過起訴期，而與越獄有關控罪，亦非可移交罪行。彭官隨即頒佈拘押令，文子星期間交還警方看管。彭官稱法庭權力只限頒佈拘押令，移交疑犯則須由行政長官最後決定。

法庭稱文子星在頒令後15天內，不會立即被遣返至印度，他在港期間有權向高等法院原訟庭申請人身保護令，如成功申請可暫緩拘押令。

案件編號：KCMP139/201