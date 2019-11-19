【11.19理大】無國界醫生昨不介入救援捱轟　今派員入校了解情況

警方與理工大學一帶示威者的攻防戰踏入第三日，校園內仍有大批傷者。國際醫療人道救援組織無國界醫生昨日（18日）在其Facebook專頁發表聲明，指經過評估小組的評估結果，認為香港各界醫療資源與救援能力充足，故不介入救援。做法引起大批市民不滿，不少人決定停止捐款。 時隔一日，今日（19日）下午4時許，約6至7名身穿無國界醫生成員進入理大，期間未有回覆記者提問。約兩小時後，有成員陪同傷者離開。 無國界醫生回覆《香港01》表示，評估小組一直密切注視理大校園的事態發展，經有關方面協調，今日獲准進入校園，進行獨立的醫療需要評估。共派出四人，據現場了解，傷病者中有28人出現不同症狀，包括低溫症、懷疑因催淚氣引致急性氣管炎，及頭部輕傷等，成員亦協助傷者送上救護車。

11月19日，無國界醫生派員進入理大。（余俊亮攝）

昨日無國界醫生（香港）總幹事戴義禮發聲明指，「評估小組的評估結果認為，香港社會各界提供的醫療資源與救援能力都是充足的」，拒絕介入救援。聲明又稱，明白大家或許會對組織感到失望，「對於我們而言，這也不是一個容易的決定。我們內部幾經討論，也預想到這個決定可能被視為對香港的情況漠不關心」。

聲明一出即引發「公關災難」，至今有逾四萬網民派「嬲嬲」，批評組織未有審視理大情況，加上本地醫護難以進入警察封鎖線救傷者，組織卻沒有聲援醫護。網民紛紛留言將停止定期捐款，更有消息指無國界醫生阻止取消定期捐款。組織今日在Facebook專頁澄清並無其事，又解釋是因電話線路繁忙，未能接通部分電話。

11月19日，理大20名義務急救員及部份留守人士，即將離開。無國界醫生有派員入內協助。（余俊亮攝）

不過，今日下午4時許，有4名身穿無國界醫生衣服的成員，進入理大支援，期間未有回覆記者提問。至晚上6時許，陸續有身體出現低溫症及其他身體問題的理大留守者離開，並由救護員初步治理後前往救護車，期間最少有三名穿上無國界醫生上衣的代表到場打點。

其後帶隊的醫生Natasha Reyes接受傳媒訪問時指，因理大的情況不斷變化，來到校園是向評估不斷變化的醫療需求，以及了解、協助現場的醫療需求。至於是否擔心市民取消捐款才介入救援等，無國界醫生回覆《香港01》表示，評估小組在過去數月，一直與本港醫院的醫護人員、前線急救人員和不同團體組織等保持聯繫，確保能夠全面地掌握現況，包括了解是否有任何重大的醫療需求及缺口，而本港醫療設施又能否應對。評估小組一直密切注視理大校園的事態發展，並與有關方面協調，今日獲准進入理大校園，進行獨立的醫療需要評估，以確保有需要的人獲得適切的治療。此外，無國界醫生共派出四人到理大，當中包括醫療統籌、醫生和後勤人員。小組集中了解傷病者，有28人出現不同症狀，包括低溫症、疲累、暈眩、懷疑因催淚氣引致急性氣管炎，及擦傷和頭部輕傷，成員已按他們意願將其送上救護車。