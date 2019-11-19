【11.19‧理大】理大生與內地男稱被困多日　呼冤：我冇參加暴動

香港理工大學連日來成為戰場，催淚彈與汽油彈橫飛，至警方於周六（16日）晚上開始包圍校園，有示威者經Y Core離開校園後被捕，大批校園內的示威者遭重重圍困，擔心一旦步出校園便會被捕，示威者曾多次闖出校園，但突圍失敗，被迫返回校內，其後他們不斷嘗試以不同方式逃離，包括商討經渠道離開、從行人天橋游繩坐上電單車逃亡，凌晨又有人嘗試由下水道離開不果。經過兩日多的時間，部分留守人士因身體不適離開現場，亦有人於凌晨時分跟從曾鈺成等人步出校園。至今校園內仍有多人留守，包括兩名自稱被困理大、沒有參加暴動的青年。

18歲的阿琪就讀理大工業及系統工程學系一年級，他與27歲的內地網友楊先生於周六（16日）打算結伴到科學館參觀，惟發現閉館後，改到理大圖書館做功課，「因為有啲Assignment未做，啲程式得學校啲電腦先有」，友人楊先生本身亦在廣州從事科研工作，故與阿琪一起進入理大校園，豈料至周六晚上約7時許，校園所有出入口、除了Y Core均被堵塞，至昨日（18日）因傳出校內人士一旦步出校園，便會遭防暴警員拘捕，故二人不敢輕舉妄動，連日來只能留在圖書館內做功課。

理大生阿琪（左）與內地遊客楊先生（右）被困理大數天，表示自己並無參與暴動。 （鄧栢良攝）

二人手持手寫告示 澄清自己身分

阿琪曾就被困一事致電父母，父母則建議他想辦法離開校園，而楊先生甚至不敢告訴內地家人被困一事，「我只是來旅行，本來打算星期天回去，現在很想快點回去」。二人分別手持一張中英對照的手寫告示接受訪問──「我只係普通理大仔，我冇參加暴動，入面已經冇乜嘢，我已經被困兩日」，旁邊的楊先生的告示則寫著「我是內地游客」，二人均認為警方對所有從理大校園步出的人都當成暴徒處理的方式不當，「我哋乜都冇做過，只係躲藏喺圖書館」。他們指現時圖書館及部分房間內亦有人，「佢哋都似係乜都冇做過、被困嘅人」，但二人亦提到被困期間，多次聽到爆炸聲，令人非常害怕，「用了很多『火魔法』，覺得很危險」。