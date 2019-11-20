六旬父認非禮獨生女　上下其手後到廁所「搞掂」　被捕指女兒勾引

六旬父在其獨生女11歲起，開始在家中非禮女兒，包括隔著衣服觸摸她的胸部及私處等，又向女兒展示其下體及親吻其嘴和頸等，亦曾嘗試脫下女兒褲子不困，最後稱到廁所「搞掂」。女兒後來向母親及同學投訴，並告知校方報警。該父被捕後稱受女兒勾引。他今(20日)在區域法院，認在連續3年內非禮女兒達10次，主審法官將判刑押後至12月18日，以取得被告和受害女童的心理創傷報告，期間被告還押懲教署看管。

63歲被告在區域法院承認3年內非禮獨生女10次。(資料圖片)

被告姓名以C.K.M 為代號代表（63歲），任的士司機。他被控三條猥褻侵犯罪，指他分別在2017年7月1日至30日、2018年1月1日至12月31日及2019年6月5日在黃大仙一個單位內猥褻侵犯其女兒X，她自11歲起被犯侵至13歲。

事主是被告的獨生女

控方在庭上讀出被告家庭背景，指被告2003年認識來自內地的女子Y，並在2005年誕下獨女X。兩人2007年在內地結婚後，2011年移居香港。案發時被告一家居住的單位內。

案件首次發生在2017年7月，被告與女兒X在家中房間獨處，被告隔著X衣服觸摸X的胸部和私處，又親吻X的嘴和頸部；直至十分鐘後，被告才稱自己會去廁所「搞掂」。

則脫女兒褲不果 去廁所「搞掂」

直至2018年，被告再在房間中侵犯X，包括隔著衣服觸摸X的胸部和私處，又親吻其嘴、頸，後更拉高X的衣服內，用舌頭吸啜和咬X胸部。被告又向X展露其下體，並嘗試脫下X的褲子但不成功後，就稱他會去廁所「搞掂」並離開房間。

第三次侵犯則發生於今年6月5日，被告在房內突然爬上床並按著當時正在睡覺的X，開始親吻X的嘴和頸部，並伸手進X的內褲入面觸摸其私處，又拉高X的衣服，用舌頭觸碰、親吻和吸啜其胸部，其過程長達十分鐘。

被捕指女兒勾引

案件直至今年6月16日，X向母親Y及同學Z提及曾被父親（即被告）非禮，又表示曾反抗但不夠被告大力；4日後，X最終將事情告知學校社工和報警，因而揭發事件，同日被告遭警方拘捕。被告向妻子和警方承認因性衝動而在單位內至少10次非禮女兒X，又指是女兒勾引他的。

律師指妻女已重新接納被告

辯方律師求情時指，事件中並無暴力成份，又呈上被告的妻子和女兒（即X）所撰寫的求情信，指她們已經重新接納被告，希望他可以重返家庭；女兒本也希望到庭上支持被告，但最終聽從社工意見未有到庭，由母親獨自到場支持被告。

最終法庭將案件押後四週至12月18日，為被告和X獲取心理報告，期間被告需要還押懲教署看管。

案件編號：DCCC 773/2019