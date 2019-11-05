【社工涉性侵智障女】被告轉場再非禮　事主稱遭人目睹「打野戰」

特殊學校社工涉在學校內外多番性侵患自閉症的輕度智障女生案，今（5日）繼續播放事主的錄影證供。她指被告曾駕車載她到屯門食海鮮，之後於停車場留在車內大肆非禮，期間被保安趕走。被告隨即駛到另一樓層，繼續上下其手。兩人遭途人目賭「打野戰」，惟被告仍不肯收手，竟轉往大欖郊野公園，於車中再伸魔爪，期間有民安隊經過車旁，她亦「Ｏ晒嘴」覺尷尬。

被告翟光輝合共被控19項涉及性侵的罪名，案件在高等法院審訊。(資料圖片)

被告翟光輝，57歲，被控19項罪名，包括非禮、強姦、企圖強姦，企圖在未經同意下作出肛交等。事主X案發時15至16歲，就讀中五。

停車場被趕 駛往另一層

X供稱，被告常致電相約用膳，又會乘學校活動之便下手。某次在荔景的義工活動完結後，被告駕車載她到屯門食海鮮。之後，兩人在停車場逗留，被告在車中指插X，又叫事主替他手淫，期間被保安趕走。被告將車駛上兩層，繼續上下其手，X透露再遭途人目賭「打野戰」。

事主見民安隊車Ｏ嘴

被告隨後駛去大欖郊野公園，將車泊於一旁再作指插等獸行。X形容聽到民安隊經過，她亦「O晒嘴」，覺得不舒服及尷尬。

X被問及被告有無送贈什麼時，指被告曾送帽子、書包、沐浴露。被告在2018年農曆新年後至同年6月，曾每周給錢，總金額約有8千。X指被告7月被學校解僱。

在筆記寫下感到太過分

X的家人在同年6月經其他家長提醒，曾對X查問並拍下對話。此外，X亦有把會面內容寫在記事簿。庭上播出家人查問的片段及讀出筆記內容。較早期的非禮事件中，被告擁吻摸臀後，稱想摸X的私處 ，X表示不願意後，被告曾問：「我會尊重你，你會唔會尊重我？」他該次最終沒有摸X下體。X就當日事件曾寫下：「發生性侵犯、不當行為，我感到太過分，不太舒服。」

曾一同在餐廳門外看「Ａ片」

X指，在其他事件中，即使有時曾表示抗拒，被告亦沒有理會。記事簿又提到，被告某次約她吃飯，兩人用膳後，於餐廳門口看「A片」。

控罪指，被告於2017年7月29日至2018年6月9日11次非禮女童X，案發地點包括事主就讀的學校、荃灣公園、荃灣西港鐵站、屯門黃金海岸、屯門某屋苑停車場和大欖郊野公園。被告於上述時段，亦曾於校內及葵涌某大廈天台單位強姦、企圖強姦、企圖肛交等。

聆訊下午續。

案件編號：HCCC109/2019