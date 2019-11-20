抑鬱男不堪壓力誤殺病母　官指協助康復符合社會利益　判感化2年

患有抑鬱症的男子照顧七旬病母，不堪壓力下，兩年前在住所用菜刀斬死病母後，再從16樓單位跳樓。惟他飛墮至斜坡受傷，並被救回。他早前承認一項誤殺罪，法官今(20日)在高院判刑時指，即使被告當時懷良好意願，避免母親再受苦，仍無權奪去母親的性命。惟法官亦認為，協助被告康復符合社會和被告的利益，因此判他接受感化令2年。

葵盛東邨盛安樓2017年發生弒母慘案，涉案男子用刀斬母後企圖跳樓自盡。（資料圖片）

被告李家輝，36歲，案發時為物業管理公司合夥人。他早前承認於2017年10月8日早上，在葵盛東邨盛安樓的住所誤殺其77歲母親廖玉桂(下稱：母親)。

相信被告餘生會感內疚

法官今引述辯方求情時指，本案是一宗悲劇。被告不憎恨母親，因良好意願才犯案。而被告多位親人的求情信，均認為被告孝順，其叔叔在信中更指，相信被告餘生會感內疚。

法官又引述多份報告的內容指，被告在中學時被診斷患上抑鬱症。而在案發時的無力感，令其精神狀況更差，令他殺害母親和自殘。

懷好意仍無權奪人性命

法官續指，即使被告的母親當時情況欠佳，被告懷著良好意願，仍無權奪去母親的性命，而他在案中的做法殘暴。但法官指，案情顯示被告母親在案發時即時去世，未有長時間受驚和受苦。

法官認為，協助被告康復符合社會和被告的利益，而感化令是有效的方法令被告康復，因此判處感化令2年。

被告母患病長期臥床

案情指，被告母親患有膽石和糖尿病等，長期臥床。她多次向被告表示想了結生命。

案發前兩日，被告寫下遺囑。至案發當日早上，被告吩咐外傭離開，之後用菜刀斬向母親的頸，母親因頸受多處刀傷不治。被告中午近12時，由16樓的單位跳下，飛墮至大廈旁的斜坡。警員破門入屋，發現其母在床上，又在單位內檢獲染血的菜刀、手套和口罩等。

被告事後患上失憶症

被告被送院救治，留醫36天。他在錄影會面中稱，他已忘記在寫遺囑後發生的事。控方指，被告案發時患有抑鬱症，影響判斷能力，他事後患上失憶症。

案件編號：HCCC89/2019