【11.11馬鞍山火燒人】兩男女涉現場叫囂　被控擾亂秩序下月再訊

反修例抗警暴示威持續，有網民上周一（11日）發動全城三罷，試圖癱瘓城市的運作。行動引起多區衝突，有一名男子在馬鞍山廣場對開行人天橋與黑衣示威者爭執，期間男子被人淋潑不明液體及點火而燒傷，需送院治理。事隔一周，警方拘捕一對夫婦，指他們旁觀事件期間講粗口，涉嫌在公眾地方作出擾亂秩序行為。案件今在東區法院提堂，法庭將案件押後至明年1月29日再訊，以便警方繼續調查，期間二人可以現金1000元保釋，期間需要禁足涉案的天橋位置。

兩名被告為：女被告陳海雲（33歲，文員）及男被告鄺耀文（39歲，文員）。二人各被控一項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪。控罪指二人於本月11日在馬鞍山鞍駿街馬鞍山公園連接馬鞍山廣場的行人天橋，以挑釁性的語言叫囂及挑釁他人破壞社會安寧。

控方要求隱去事主姓名

控方申請將案件押後至明年1月29日，以待警方繼續調查，包括繼續觀看部份閉路電視片段以及尋找證人，獲法庭批准。 控方另外再申請向公眾隱去在案件中被燒傷男子的姓名，指本案因近期社會事件而變得性質敏感，若事主身份被公開，會影響其人身安全。辯方有提出反對，指應平衡事主私隱及公眾對本案的知情權，應考慮審訊的公平性。惟林子勤裁判官最終批准控方申請。

兩名被告獲准以1,000元保釋外出，期間每周向警署報到一次，並且禁足案發天橋。二人沒有離境限制，亦不須守宵禁令。

案件編號：ESCC2586/19