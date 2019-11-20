【理大衝突】60涉堵塞油尖旺　分3案在九龍城法院提堂

警方日前封封鎖理工大學一帶，有網民則堵塞油尖旺區的道路，圖「圍魏救趙」。而警方在本周一當日拘捕逾200人。其中60名被捕人士分3案，今（20日）在九龍城法院提堂。所有出庭的被告暫毋需答辯，所有案件均押後至明年再訊。

11月18日晚，油尖旺及佐敦多處發生警民衝突。(資料圖片)

涉案60名被告，年齡介乎16至35歲。他們的案件共分3案，每宗案件共涉20名被告。每案的被告同被控1項暴動罪，控罪指他們於本月18日，在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與他人參加暴動。

其中一案有一名尼泊爾籍被告

第一宗案件共涉17男3女，其中8名被告為學生，亦有一名被告為尼泊爾籍。案中1名被告仍然留醫，今未能出庭。所有出庭的被告准以1000至5000元保釋，並需遵守禁足令、宵禁令，期間亦不可離港。該案押後至明年3月11日再訊。

惟一名男被告梁嘉淇（24歲）因在澳洲讀大學，以及需㺯日本交流，因此准以5萬元，現金人事10萬元保釋，期間部份日子可離港。

控方要求範圍廣 官未頒禁足令

第二宗案件共涉18男2女，其中11名被告為學生，另有1名女被告報稱大學研究員。其中5名仍然留醫，未能出庭。所有出庭的被告准以1000至5000元保釋。

控方曾要求所有被告不可進入涉案地方、宵禁令，期間不可離港。惟裁判官何俊堯質疑，近期有不同事件發生，反問是否應「成日唔可以出街」。何官又質疑，禁足範圍比控罪地點大。

控方解釋，警方防線原本在加士居道與示威者對峙，示威者曾掟汽油彈。警員之後推進，最終連同其他包抄的警員，在控罪地點拘捕多人，但承認暫時未能證明個別被告在案發時的行為。

惟裁判官仍質疑，控方暫未能證明，示威者在加士居道的行為，與被捕人士有何關係。而裁判官最終未有頒禁足令、宵禁令和不可離港，並把案件押後至明年3月5日再訊。

第三案共涉15男5女，其中7人為學生。2名被告今未能出庭，該案押後至明年3月4日再訊。出庭的被告准以1000至5000元保䆁，需守宵禁令和不可離港，

此外，九龍城法院今早亦處理兩宗與反修訂示威案件。涉案兩名被告分別為中大生被告張展銘（23歲）和浸會大學交流生、哈薩克籍的Abikaiyr Nukpi（19歲）。他們均報稱學生，各被控1項管有攻擊性武器。

前者被控於本月18日在紅磡暢運道巴士站外管有汽油彈。後者被控於同日，在油麻地彌敦道與佐敦道交界，管有1個汽車彈。兩名被告均毋需答辯，張的案件押後至1月29日。Abikaiyr Nukpi的案件押後至明年1月15日。

案件編號：KCCC2786、2787、2788、2789、2790/2019