【人權法案】佩洛西：與港人同在　全力支持為自由而戰

美國眾議院在香港時間周四（21日）早上再表決通過《香港人權與民主法案》和《保護香港法案》。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在表決前發言，指國會今日向世界傳遞明確信息，顯示美國與熱愛自由的香港人站在一起，並全力支持港人為自由而戰。

佩洛西表示，今日對於美國國會、自由及正義價值觀，以及香港人民而言，是值得驕傲的一天。佩洛西透露，美國自80年代末至90年代初，就香港追求民主自由進程，與前基本法草委、資深大律師李柱銘，以及前政務司司長陳方安生合作，直至目前這糟糕情況，再與包括香港眾志秘書長黃之鋒在內等年青新一代合作。

佩洛西表示，英國1997年將香港歸還給中國時，美國曾憧憬香港人獲得高度自治，惟今日毫無疑問，中國已徹底打破當初的承諾。過去多年，美國觀察到香港人的充分自治權被持續剝削、自由被打壓，以及暴力升級。

佩洛西指，若果美國基於商業利益，而不為中國人權問題發聲，就會喪失彰顯人權的道德權威。佩洛西反問那些站在中國政府那方的人，若果一個人贏得全世界，卻喪失其靈魂，又有何得益？

佩洛西重申，眾議院無懼北京的打壓，再次通過這個獲得兩院和兩黨支持的法案，這證明美國對民主、人權和法治的承諾。