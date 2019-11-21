《香港人權與民主法案》參議院版本獲美國眾議院大比數通過

美國參議院通過《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）和《保護香港法案》（Protect Hong Kong Act）。由於兩院法案版本不同，眾議院11月20日再表決參議院版本，最終獲大比數通過，法案交由總統特朗普簽署或否決。

有議員提出點票，《香港人權與民主法案》最終獲417票贊成、1票反對大比數通過。《保護香港法案》之後亦以417票贊成、0票反對一致通過。彭博社引述國會助理指，特朗普最快當地時間21日可以簽署或否決。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）發言表示，國會向世界傳遞明確信息，美國與熱愛自由的香港人民站在一起，全力支持港人為自由而戰。

眾議院議長佩洛西表示，全力支持港人為自由而戰。（國會直播截圖）

眾議院通過《香港人權與民主法案》後，如果總統特朗普簽署正式成為法律，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）需要最少每年一次確認香港擁有足夠的自治權，符合獲得貿易特殊地位的資格。法案也讓美國得以制裁在香港違反人權的官員。法案由共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）推動。

《保護香港法案》則列明禁止向香港警察出口特定的人群管制工具，包括催淚彈、胡椒噴劑、橡膠子彈和電槍。法案由民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）推動。

白宮未回應特朗普會否簽署法案。有美國官員最近指，暫時仍未有決定，不過由於法案於共和黨掌控的參議院獲一致通過，特朗普要否決法案亦有難度。

參議院通過法案後，有人持美國國旗慶祝。（美聯社）

參議院通過法案後，佩洛西發文表示，參議院加入眾議院通過《香港人權與民主法案》，香港人醒來就得知消息，美國國會在香港民主和法治的抗爭中與港人同行。佩洛西發言人隨後透露，將安排眾議院審議參議院版本。